Presiuni şi ameninţări în cazul şpăgii de la Medicina Legală. "A jecmănit oameni, nu renunţ!"

Presiuni și amenințări în cazul șpăgii de la Medicina Legală. "A jecmănit oameni, nu renunț!"

Emil Alexiu, fostul asistent al Serviciului Medicină Legală Constanța, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța pentru luare de mită. Între timp, una dintre „victimele“ lui Alexiu ne-a precizat că a fost nevoită să plece din țară, fiind amenințată după declarațiile date în ziarul „Cuget Liber“, cu privire la practicile ilegale ale fostului asistent medical. Femeia este decisă să meargă în instanță și să obțină daune morale.Mihaela Profir, fosta vecină a lui Emil Alexiu, cea care a povestit prin ce umilințe a fost nevoită să treacă pentru a-și îngropa soțul, a avut parte de amenințări pentru că a luat decizia să vorbească despre activitățile fostului asistent medical.După arestarea preventivă a lui Emil Alexiu, femeia și-a făcut curaj și a po-vestit, pentru ziarul „Cuget Liber”, că asistentul i-a cerut 2.500 de lei pentru a se ocupa de autopsia, îmbălsămarea și sicriul soțului ei, decedat într-un accident. Mihaela Profir relata aspecte cutremurătoare cu privire la faptul că a fost nevoită să-și îngroape soțul într-un sicriu de copil, dar și că Emil Alexiu i-ar fi luat păsări din curte pentru că suma de 2.500 lei nu ar fi acoperit tot „deranjul”.„Mai multe persoane m-au amenințat și au pus presiune pe mine după declarațiile date în ziarul dumneavoastră. Mi-au spus că nu trebuia să fac asta, că suntem oameni și că ar fi trebuit să fiu înțelegătoare. Am ales să plec în Anglia, nimeni nu are numărul meu, stau liniștită aici și nu vreau să fiu contactată. Nu voi renunța și îi voi cere daune morale și materiale lui Emil Alexiu, pentru că el a jecmănit oamenii, asta a făcut”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mihaela Profir.v v vLa câteva zile după apariția articolului, au început să vină și presiunile exercitate asupra femeii, pentru a o împiedica să ajungă să depună mărturie împotriva lui Emil Alexiu. Din păcate pentru fostul asistent medical, o altă constănțeancă relatează prin ce a trecut atunci când a fost nevoită să-și îngroape mătușa.„Sunt din Nicolae Bălcescu, vecin cu Alexiu. Primarul a plătit tot ce trebuia pentru a-mi ridica mătușa de la morgă. Emil Alexiu m-a sunat și m-a anunțat că trebuie să mai am ceva bani la mine, pentru diverse cheltuieli. De asemenea, m-a întrebat dacă voi veni sigur să o ridic pe mătușa mea de la morgă, că el o ține, dar să fie siguri că vom plăti. Mi-a spus să ne întâlnim cu un anumit doctor, căruia i-am lăsat 300 de lei, apoi m-a pus să plătesc prosoape, haine și chiar săpunul pe care l-a folosit. Cu tot cu transportul până acasă, am plătit în total peste 2.000 de lei”, povestește Anca.v v vEmil Alexiu a cerut, în luna februarie, înlo-cuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, însă judecătorii au respins ca nefondată cererea acestuia. Emil Alexiu se află în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Constanța, acolo unde va rămâne cel puțin până la data de 14 martie.