Presiuni pentru reintroducerea fumatului în baruri. "Este o schilodire a legii antifumat"

Pentru Fost fumator

In primul rand nimeni nu te poate obliga sa intri intr-un spatiu amenajat pentru fumatori. In felul asta nu te vei imbolnavi. Asta numai daca nu vrei neaparat sa intri in acel spatiu. E uite asa se rezolva treaba , nu intri in spatiul respectiv unde eu fumez iar eu nu intru in spatiul amenajat pentru nefumatori. In felul acesta nu vei sta in apropierea mea care fumez si nu te mai imbolnavesti. Simplu,nu? In orice caz ,ca o paranteza, de cand au dat astia legea antifumat nu am mai intrat in nici un restaurant. Pot face asta si acasa> Articolul 27 din Constitutie daca tot ai pomenit de articolul 34. Sanatate!