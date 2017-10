Preşedintele Universităţii "Andrei Şaguna", AUREL PAPARI, REŢINUT DE POLIŢIŞTI, în urma unui flagrant

5

Acuzatii nedrepte si mincinoase.

Acea regula este doar in mintea dumneavoastra! Nimeni nu ia un examen pe spaga la Universitatea Andrei Saguna. Aveti dreptate MIZERIE, pntru cei care nu stiu decat sa minta si sa arunce cu noroi in persoanele capabile care ajuta tineri sa devina adulti pregatiti. Saguna a scos specialisti in multe domenii care lucreaza si au rezultate foarte bune in strainatate. Sau peste tot se da Spaga. Normal cei care nu sunt in stare sa faca ceva ii critica pe ceilalti care lasa in urma lor ceva pentru societate.

Răspuns la: Mizerie

Adăugat de : Constantean, 1 iulie

Ar însemna sa aresteze toti rectorii de la univ din constanta. Regula e aceeași peste tot: nu plătești taxa nu intri in examen