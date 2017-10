Preşedintele României a primit cererea DNA a urmăririi penale a lui Petre Tobă

1

politie poiltica

Domnule Ministru Toba sunt un fost politist care am fost condamnat la inchisoare pentru ca asa trebuia. Imi pare sincer rau pt ce vi se intampla pt ca din punctul meu de vedere a-ti fost cel mai bun sef la Politia Romana unde v-am prins ca sef cand eram in activitate. Pacat ca institutiile statului nu vor sa constietizeze ca prin aceste activitati pe care chipurile le desfasoara in campaniile anticoruptie nu fac altceva decat scaderea autoritatii unei institutii a statului. Noi am plecat condamnati,vor mai pleca si altii dar nimeni nu gandeste ca in urma vor ramane politisti care vor fi intotdeauna vulnerabili si fara autoritate in fata populatiei tocmai datorita acestor acte care se infaptuiesc la adresa politistilor si datorita condamnarilor. Unde mai este puterea de exercitiu a politiei ca autoritate a statului cand tu,statul, terfelesti polistul prin anchete,sali de judecata si condamnare ajungand sa stea in puscarie la un loc cu infractorul pe care l-a alergat toata viata.