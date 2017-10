Preşedintele CSM a afirmat, ieri, la Constanţa, că Justiţia este SUB limita supravieţuirii

Justiția la ceas de criză

Președintele CSM a afirmat, ieri, la Constanța, că Justiția este SUB limita supraviețuirii

Ieri, în cadrul unei conferințe de presă susținută la instanțele din Constanța, președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Virgil Andreieș, a recunoscut situația critică din justiție și că, la acest moment, se poate spune că „există o subfinanțare cronică a instanțelor și parchetelor, în prezent nu există bani nici măcar pentru citații”. „De la începutul mandatului mi-am propus să vizitez toate instanțele și parchetele din țară. Am venit la Curtea de Apel Constanța și parchetele cores-punzătoare cunoscând că aici avem judecători și procurori foarte buni profesioniști. Vreau să cunosc problemele cu care se confruntă, părerile judecătorilor și procurorilor privind activitatea Consiliului Superior al Magis-traturii” - a declarat, ieri, Virgil Andreieș, șeful CSM, aflat în vizită la instanțele din Constanța. El a dat de înțeles că, la acest moment, justiția se află în plină criză financiară. Subfinanțare cronică „Ne confruntăm cu o subfinan-țare cronică a instanțelor și parchetelor, nu există bani pentru citații. Există instanțe unde judecătorii și procurorii fac chetă pentru consumabile. Vorbim de reforma în justiție, dar în acest moment am trecut demult sub minimul situației de supraviețuire” - a declarat președintele CSM. Din păcate, banii pe care îi produce justiția prin taxe se duc către Ministerul Finanțelor ori autoritățile locale și nu la Ministerul Justiției, așa cum ar fi corect. „Taxele care se plă-tesc la Primării ar trebui să revină Ministerului Justiției, acestea asigurau înainte bu-getul justiției în proporție de 70 - 80%” - a mai spus Andreieș. De asemenea, beneficiile din ac-tivitatea Registrului Comerțului, aducătoare de taxe și impozite, în procent de 25%, trebuie să se transfere la Justiție, mai susține șeful CSM. Ideea e că, pentru o mai bună gestionare a fondurilor, venitu-rile aduse statului de către Justiție ar trebui să intre direct în bugetul MJ și nu la Ministerul de Finanțe. „Am aflat că la nivelul Par-chetului de pe lângă Tribunalul Constanța au avut loc confis-cări în valoare de 600.000 de euro, aceste sume provenite din confiscări ar trebui să revină bugetului justiției” - este de părere președintele CSM. De asemenea, o altă soluție ar fi alocarea către Justiție a 1% din PIB. „Magistrații nu cer privilegii“ Virgil Andreieș a afirmat că există probleme majore legate de resurse umane, atât la judecători și procurori, cât și în ceea ce privește personalul auxiliar. „Există un volum mult prea mare de activitate. La Judecătoria Constanța s-a înre-gistrat cea mai mare creștere de la toate judecătoriile din țară” - a întărit el cele spuse. „Magistrații români nu doresc privilegii. Suntem singura cate-gorie de bugetari care avem obligații, interdicții, incompati-bilități, singura sursă de venit este salariul, este nevoie să existe anumite compensații, care există peste tot în lume. Soluția de compromis este ca să se facă un capitol distinct pentru magistrați, în cazul legii unice. Nu vrem război cu categoriile bugetare, îi rugăm să aibă în vedere statutul judecă-torilor și procurorilor. Într-o societate democratică, magis-tratul trebuie să aibă un statut material rezonabil” - a mai declarat Andreieș cu privire la noile discuții privind salarizarea magistraților. Șeful CSM privește optimist raportul din vară pe justiție Problemele și disfuncționali-tățile din justiție sunt puse de președintele CSM pe seama unei legislații incoerente, stu-foase, „care ne pune în imposi-bilitatea de a asigura o practică unitară”. „Discutăm de reforma în justiție… Nesoluționarea proce-selor într-un termen rezonabil este cauzată și de faptul că procedura civilă, de exemplu, este de 130 de ani. Considerăm că CSM-ul și-a făcut temele. Avem argumente să privim cu optimism raportul din vară” - a mai declarat Virgil Andreieș, referindu-se la pro-blemele care „pătează”, ade-sea, obrazul Justiției, atât intern, dar și la nivelul Uniunii Eu-ropene.