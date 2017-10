Preşedinte de Consiliu Judeţean, decedat

Președinte de Consiliu Județean, decedat

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Presedintele Consiliului Judetean Neamt, Culita Tarata a murit, in noaptea de vineri spre sambata, la varsta de 62 de ani, in urma unei boli incurabile, potrivit unui anunt facut de familia acestuia.In ultima perioada, starea de sanatate a lui Culita Tarata era vizibil afectata de boala si de chimioterapia pe care o facea la clinica AKH din Viena, Austria. De altfel, el s-a aflat in concediu medical in ultimele sase luni, fiind prezent sporadic la Consiliul Judetean, scrie paginadepolitica.ro.