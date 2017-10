Preoţi români arestaţi în Grecia după ce au furat moaştele Sf. Haralambie

2

raspuns la traiasca popii romani

nu stiu de unde esti si vorbesti asa de preotul tau, daca esti de la tara sa stii ca atunci un preot ii mai tb inca un salar pe langa care il are. ca preotii in general nu au salar cum au alti muncitori, iar cei de la tara nu au cum sa se descurce cu salarul. eu am vazut un fluturas de al lor si iti spun din propria mea vedere ceea ce am vazut.

Răspuns la: traiasca popii romani

Adăugat de : traiasca biserica romana, 8 octombrie 2015

Hai prostime du-te la biserica in continuare ca sa cresti opulenta popilor.Nu le mai ajunge cit au s-au apucat si de furat mai nou.Ce sa va zic popa...