Preot care făcea pe instructorul auto reţinut pentru că lua şpagă de la cursanţi

Preot care făcea pe instructorul auto reținut pentru că lua șpagă de la cursanți

Ofițerii Direcției Generale Anticorupție - Biroul Județean Anticorupție Călărași, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, au pus în executare, astăzi, 13 august a.c., două mandate de aducere, în două dosare penale, care s-au soldat cu reținerea a două persoane pentru săvârșirea mai multor infracțiuni de trafic de influență, urmând ca acestea să fie prezentate Tribunalului Călărași cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile. Astfel, la data de 19.02.2012, denunțătorul R.N. a sesizat faptul că M.M, preot și instructor auto, i-a pretins suma de 180 lei pentru a-i obține fictiv fișa medicală pentru școala de șoferi.Extinzând cercetările, s-a stabilit că în perioada decembrie 2011 - și până în prezent învinuiții P.M., angajat al Spitalului Județean Călărași și M.M., preot și instructor auto au pretins și/sau au primit diverse sume de bani, cuprinse între 60 și 270 de lei de la diferite persoane, direct sau prin intermediari, pentru a le facilita acestora obținerea în mod fictiv de fișe medicale pentru școala de șoferi, permis de port armă, concedii medicale etc., având influență sau lăsând de înțeles că au influența necesară pe lângă anumiți medici îndreptățiți să emită în mod legal astfel de documente.În cele două cauze au fost introduși patru investigatori sub acoperire cărora cei doi învinuiți le-au pretins sume de bani cuprinse între 160 și 200 de lei, primind astfel în total suma de 730 de lei în scopul obținerii de fișe medicale fictive, urmând ca, în continuare, să fie documentată întreaga activitate infracțională.