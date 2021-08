Premii pentru angajații Peniteniarului Poarta Albă, la Cupa României „Hand to hand fighting”

În perioada 30 – 31 iulie 2021, a fost organizată cea de-a III-a ediție a Cupei României „Hand to hand fighting”, la care a participat un lot de șase angajați ai Penitenciarului Constanța-Poarta Albă. Competiția a fost organizată de către Federația Română de Hand to Hand Fighting, în colaborare cu Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP), Asociația Internațională a Polițiștilor din România (IPA) și Primăria orașului Slănic Moldova.Au fost prezenți 110 sportivi de la 15 cluburi sportive din țară, dintre aceștia majoritatea participanților sunt angajați sau viitori angajați ai structurilor sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională din România. Competiția a fost organizată pe următoarele categorii; categorii de vârstă: sub 35 de ani și peste 35 ani; categorii de greutate : 70kg, 75kg, 80kg, 85kg, 90kg, 95kg, +95kg - bărbați 60 kg, +60kg - femei Delegația Penitenciarului Constanța – Poarta Albă a fost coordonată de către comisar șef de poliție penitenciară Orlando Arthur Gorovei, acesta având și calitatea de participant. În cadrul competiției, echipa penitenciarului a obținut locul II la întrecerea pe echipe, iar la individual a obținut două locuri I, un loc II și două locuri III.Stilurile de luptă Light Contact și Self-defence, folosite în cadrul competiției, îmbină mai multe elemente precum rezistenţă fizică şi psihică, forţă, mobilitate, autocontrol și precizie. Sportul individual sau pe echipe este considerat o parte importantă a programelor de pregătire profesională pentru angajații Penitenciarului Constanța - Poarta Albă, urmărindu-se dezvoltatea performanțelor profesionale, de echipă și camaraderie a polițiștilor de penitenciare.