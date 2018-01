Premierul desemnat Viorica Dăncilă face APEL către protestatari: 'Nu trebuie să avem parte de violenţă...'

Premierul desemnat Viorica Dăncilă face APEL către protestatari: 'Nu trebuie să avem parte de violență...'

"Democrația presupune că ai voie să protestezi. Cred că trebuie ascultate opiniile oamenilor, am văzut că sunt opinii diferite. Un alt lucru e că aceste proteste trebuie să fie pașnice, nu trebuie să avem parte de violență.",Întrebată însă cum comentează intervenția Jandarmeriei la protestele de weekendul trecut, Dăncilă a spus: "Nu am văzut partea de intervenție a Jandarmeriei. Am văzut că au fost proteste, că au avut nemulțumiri. După ce voi fi investită voi vedea care sunt motivele și soluțiile."