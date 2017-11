Premieră marcată de fregata "Ferdinand", în ultima misiune. "Cel mai greu a fost dorul de casă"

Echipajul fregatei „Regele Ferdinand” a terminat cu bine misiunile în care a fost angrenat și s-a reîntors acasă, în portul militar Constanța. Cei peste 200 de militari au fost așteptați de familii și prieteni, iar revederea a fost una extrem de emoționantă. Echipajul a fost angrenat în mai multe activități desfășurate în Marea Neagră și Marea Mediterană, misiuni încheiate cu succes.Nava militară românească a plecat din Portul Constanța, în urmă cu o lună, pentru a participa la Operația NATO Sea Guardian, după care, timp de șase zile, a fost la comanda grupării navale NATO de luptă împotriva minelor marine SNMCMG-2 (Standing NATO Mine Counter Measures Group 2).„Cel mai greu, pe plan personal, a fost dorul de casă, însă din punct de vedere profesional nu a fost nimic care să ne depășească așteptările și nici pregătirea. Misiunea a reprezentat o premieră pentru Forțele Navale, fiind o misiune de combatere a terorismului. A fost pentru prima dată când Forțele Navale au participat la operația Sea Guardian, condusă de forțe NATO”, a declarat căpitan Mădălina Drăgan.Imediat de cum au pus piciorul pe uscat, militarii au fost întâmpinați de familii și, cu greu, au mai putut vorbi despre experiența avută și cât de solicitantă este această meserie.„Este emoționant momentul revederii. Am mai participat la misiuni și am fost plecat de acasă, dar trăirile sunt diferite de fiecare dată când îi revăd”, spune copleșit de îmbrățișările copiilor, militarul Iulian Rotaru. Soția acestuia recunoaște că așteptarea nu este deloc ușoară. „Așteptarea a fost lungă și grea, însă mă bucur nespus să-l văd teafăr și nevătămat. Cei mici numărau zilele până se întoarce tati. Îl așteptăm cu un tort în frigider”, a spus soția militarului Iulian Rotaru.Prezența militarilor Forțelor Navale Române la aceste exerciții multinaționale a contribuit la promovarea contribuției Armatei României în plan regional și internațional, precum și la dezvoltarea interoperabilității dintre militarii români și partenerii străini. După ce a parcurs peste 5.000 de mile marine în Marea Neagră, Marea Marmara, Marea Egee și Marea Mediterană, fregata „Regele Ferdinand” a raportat: „Misiune îndeplinită!”.„Am exercitat misiuni de monitorizare a traficului maritim, verificarea navelor din zona de acțiune și promovarea imaginii operației în Marea Mediterană. 240 de militari în echipaj, cu elicopter îmbarcat la bord. Misiunea a fost dificilă prin faptul că a trebuit să acordăm o mare atenție activității pe care am desfășurat-o în zonă. Prezența NATO în Marea Mediterană a avut ca scop asigurarea securității maritime, fără a deranja comunitatea navală din zonă. A fost o operațiune”, a declarat comandor Ioan Marian, comandantul fregatei „Regele Ferdinand“.