Premieră la Constanţa / Membri ai clanului Spaniolu, aruncaţi după gratii

Spaniolu

De ce a fost arestati cu clanul Spaniolu au rezolvat multi cetaten mai repede problemele pe care le au.Noi de peste 10 ani stam la IPJ si Parchetul Cta sa ne rezolvam problema case cu Camataru Ciobotaru Constanti sa ne obtinem niste drepturi.Si toti care sau ocupat de dosrele noastre stau la mina camatarului si a hotilor de la Gepeto.Dreptate o obtii prin Interlopi.Acuma pot fi si de o parte si de alta.Vasile Ionescu nu a fost un mare interlop in IPJ Cta si traficat de influenta.Cred ca plingerile noastre sau ascuns musmalizat sau e posibil sa plece cu Barjea Cernavoda -Istambul.D-na Camelia M.Cred ca aveti bune cunostinte de cazul nostru si mai multe sa fim seriosi.Nu poti sai compari pe toti Interlopi dar sint care au si cloaborat direct cu ei.Sa fim putin seriosi sa nu ne desconsideram singuri in fata cetateanului de rind.Si sa ne in batam cu apa rece de Marea Neagra.