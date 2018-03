Premieră într-un spital public din România! Operație la inimă printr-o deschidere de numai 5 cm

Ştire online publicată Miercuri, 07 Martie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Prin această procedură inovatoare dezvoltată în centrele din Miami și Milano pacienții suferă o traumă operatorie mult redusă și pot fi externați la mai puțin de șase zile de la operație, fără limitări semnificative ale calității vieții în perioada de după operație.Spitalul Universitar de Urgență București devine astfel singura unitate publică din România ce acoperă întregul arsenal de operații minim-invazive prin mini-toracotomie, realizând atât reparații cât și protezări ale valvelor aortă, mitrală și tricuspidă. Pacientul care suferea de îngustare severă a valvei aortice, cea mai des întalnită boala a valvelor inimii (peste 3 000 de cazuri noi pe an în România), boală ce-l împiedica pe acesta să ducă o viață normală, a fost operat printr-o incizie de cinci centimetri în partea dreaptă a toracelui, mai spune chirugul.„Pacientul, un bărbat în vârstă de 66 de ani, suferea semnificativ de pe urma acestei îngustări a valvei aortice. Situația familială nu îi permitea însă să stea în convalescență mai multe săptămâni, cum este necesar după o operație cardiacă convențională cu deschiderea sternului. Acesta a fost și motivul principal pentru care am decis să îi facem această procedură, prin care să operăm inima printr-o deschidere de numai cinci centimetri în partea dreaptă a toracelui. Când am revenit în România după ce am lucrat 15 ani la Mȕnchen, am început relativ repede operațiile minim invazive, însă numai în sistemul privat. Tot de atunci am pornit alături de o echipă extrem de muncitoare și dezvoltarea secției de Chirurgie Cardiovasculară la Spitalul Universitar de Urgență București. Mă bucur că numai după doi ani am reușit să atingem aproape toată paleta de operații valvulare minim-invazive. Este un lucru minunat să putem oferi și pacienților noștri din sistemul public un act medical modern și la un standard cât mai ridicat. ” precizează medicul Cătălin C. Badiu.sursa: libertatea.ro