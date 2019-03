Premieră în România. Un spital este obligat să-i plătască daune de 50 de mii de lei unei mămici infectate cu stafilococ în Maternitate

Instanțele orădene au acordat despăgubiri morale în valoare de 50.000 lei unei orădence care a reclamat că a fost contaminată cu o infecție nosocomială în timpul internării la Secția de Obstetrică Ginecologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea. Sentința, pronunțată inițial de Judecătoria Oradea, a fost menținută, săptămâna trecută, și de Tribunalul Bihor, după cum au anunțat, luni seară, avocații femeii.Hotărârea a fost pronunțată într-un proces de pretenții pe care orădeanca l-a declanșat în 2016, ca urmare a unor probleme medicale cu care, spune ea, s-a ales după o operație de cezariană din primăvara anului 2013.Potrivit acțiunii pe care a înaintat-o instanței, imediat după internare, i s-au făcut investigații medicale care au arătat că este sănătoasă. Ulterior, însă, după intervenția chirurgicală, a început să se simtă rău. Avea febră, amețeli, dar medicii au decis să o lase acasă, prescriindu-i, totuși, un tratament medicamentos.Cu toate acestea, starea ei s-a înrăutățit, iar din analizele care au urmat, s-a stabilit că problemele erau cauzate de infectarea cu stafilococ hemolitic, o bacterie care poate provoca o serie de afecțiuni, de la infecții superficiale ale pielii, până la boli grave, ca de pildă septicemie sau meningită.Cazul a fost înregistrat și în Registrul de Evidență a Infecțiilor Intraspitalicești al Spitalului Județean, unde orădeanca a fost din nou internată, în perioada 17 iunie - 25 iunie 2013, pentru tratarea complicațiilor.Simptomele au continuat să se manifeste și după cea de a doua externare, motiv pentru care femeia a apelat la un medic chirurg din cadrul Spitalului Județean. Acesta, în urma investigațiilor, a descoperit că are o infecție gravă la nivelul operației de cezariană, cu un abces de puroi și țesut necrozat.Speriată, orădeanca a cerut și o altă opinie, care i-a confirmat diagnosticul, motiv pentru care, pe 5 august 2013, s-a internat din nou, însă de astă dată la Spitalul Militar. Din investigațiile care i s-au făcut aici, s-a constatat că infecția s-a extins foarte mult, ajungând să pătrundă în zona mușchilor și a organelor, cu multiple focare de abces, toate provocate de același stafilococ pentru care fusese tratată și care nu a dispărut.Abia în octombrie 2013, tratamentul și-a produs efectele. În tot acest timp, orădeanca nu a putut să-și îngrijească și să-și alăpteze copilul nou-născut, motiv pentru care a decis să se îndrepte împotriva spitalului, printr-un proces de pretenții.Pe 11 septembrie 2018, completul de la Judecătoria Oradea i-a dat câștig de cauză pronunțând, în premieră pentru Justiția bihoreană, o soluție în care obligă spitalul să despăgubească o pacientă, nu pentru un diagnostic ori procedură medicală greșită, ci pentru o infecție nosocomială.Potrivit sentinței, instanța a stabilit că „reclamanta s-a prezentat clinic sănătoasă la spital, iar în perioada spitalizării a fost infectată cu un stafilococ, fapt ce atrage răspunderea civilă a spitalului”. Judecătorul a mai arătat în sentința pronunțată că, din cauza deselor internări și a problemelor medicale, relația orădencei cu nou-născutul „a fost afectată pe mai multe planuri”, despărțirea de copil pe o perioadă îndelungată și pierderea lactației provocându-i „un grav prejudiciu moral”, dispunând în consecință ca spitalul să-i plătească fostei paciente despăgubiri morale de 50.000 lei.Ulterior, atât avocații spitalului au atacat soluția, cu apel, solicitând respingerea acțiunii. Procesul s-a reluat la Tribunalul Bihor, unde, pe 19 februarie, instanța a respins acțiunea spitalului și a menținut sentința pronunțată de Judecătoria Oradea.„Hotărârea este un succes, suferința clientei noastre a fost în sfârșit auzită. Acest caz e un reper important în atragerea răspunderii pentru nefericitele și numeroasele cazuri de infecții spitalicești și, poate, va reprezenta un semnal de alarmare pentru sistemul medical, astfel încât pacienții să nu fie externați din spital mai bolnavi decât s-au internat”, a declarat avocata Ioana Țenț, cea care a reprezentat-o pe orădeancă în proces.De cealaltă parte, directorul medical al Spitalului Județean, doctorul Lucia Daina, susține că magistrații care au pronunțat verdictul nu au luat în considerare expertizele medico-legale realizate în cauză și care arată că stafilococul cu care s-a infectat orădeanca nu a fost din spital. "Este, într-adevăr, o infecție nosocomială, însă nu a contactat-o din spital, ci putea fi o autoinfecție, adică să o fi avut înainte de a se interna. Acest microb se găsește în mod normal și pe tegumente. În plus, am arătat și că nu a fost un focar de infecție în spital, au fost într-adevăr trei cazuri, dar nu la aceeași secție și la perioade diferite de timp. Noi toate acestea le-am prezentat instanței, dar nu au fost luate în considerare", a explicat Daina pentru BIHOREANUL.Decizia Tribunalului nu a fost comunicată, încă, unității spitalicești, "deci nu cunoaștem considerentele care au stat la baza hotărârii", a mai spus Daina.Directorul medical a mai precizat că despăgubirile vor fi achitate de firma de asigurări cu care spitalul are încheiată o poliță pentru astfel de situații. "Nu-i un lucru care să ajute, din păcate. Nu putem spune că într-un spital totul este steril, dar am adus dovezi și cu privire la toate demersurile care se fac în spital cu privire la sterilizare, dezinfecție, controalele care se fac pe partea de supraveghere a infecțiilor nosocomiale. Din păcate, nu am reușit să convingem instanța", a mai arătat Daina.