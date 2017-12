Premieră în Poliţia Română. Comisar şef, detaşat în subordinea Primăriei Constanţa. "Este o pierdere pentru Poliţia Română, dar un câştig pentru Poliţia Locală"

Premieră în Poliția Română. Comisar șef, detașat în subordinea Primăriei Constanța. "Este o pierdere pentru Poliția Română, dar un câștig pentru Poliția Locală"

Ştire online publicată Luni, 04 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Comisarul șef Tudorel Dogaru, în prezent șef al Poliției Municipiului Constanța, urmează să fie detașat la conducerea Poliției Locale Constanța, timp de șase luni. Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, a avizat favorabil solicitarea de transfer, iar anunțul oficial urmează a fi făcut în perioada imediat următoare, cel mai probabil începând cu luna ianuarie.Totul a pornit de la ideea primarului Decebal Făgădău, care și-a dorit să reorganizeze Poliția Locală cu ajutorul unei persoane capabile să realizeze acest proiect. În consecință, a stabilit o întâlnire cu Tudorel Dogaru, iar comisarul șef a fost de acord cu propunerea. La rândul său, Constantin Dancu, inspectorul șef împuternicit al IPJ Constanța, și-a dat acceptul pentru acest transfer, astfel că pe masa ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, a ajuns solicitarea înaintată de edilul constănțean.„Solicitarea are ca obiect detașarea pentru o perioadă de șase luni a domnului comisar șef Tudorel Dogaru, din fruntea structurii municipale a Poliției Române, la Poliția Locală Constanța. Îmi doresc, împreună cu acest om pe care îl respect foarte mult, să pun bazele noii structuri a Poliției Locale. Solicitarea mea a fost avizată favorabil. Suntem în perioada în care se fac hârtii dar, mai devreme sau mai târziu, domnul Tudorel Dogaru va fi detașat în fruntea Poliției Locale Constanța. Nu mi-a sugerat nimeni acest lucru, eu am solicitat, după ce am avut o discuție atât cu comisarul șef Dogaru, comisar șef Dancu, dar și cu alți decidenți din Ministerul Afacerilor Interne”, a declarat Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanța.Pe cât de bine sună lucrurile pentru polițiștii locali, pe atât de rău sună pentru Poliția Română. Și asta pentru că mutarea vine în contextul unui deficit mare de personal cu care se confruntă Ministerul Afacerilor Interne, iar sindicaliștii susțin că o asemenea mutare va ține blocat un post extrem de important, la șefia municipiului Constanța.„În aceste momente de criză majoră de personal, ei aprobă detașarea de pe un post de conducere vital, care va rămâne vacant și rezervat pentru când se va întoarce Dogaru”, ne-a precizat Cosmin Andreica, președintele Sindicatului Europol. O voce mult mai critică la adresa acestei mutări temporare vine de la Constanța, din partea sindicalistului Daniel Avasilcăi, care ne-a declarat: „Se confirmă slugărnicia față de politic, pentru că un ofițer cu carieră alege să meargă în slujba politicului. Toată lumea face ce vrea. În ultimii ani s-a investit foarte mult în Poliția Locală. Acolo se poate, există dotări, salarii mari, iar Poliția a fost pusă pe chituci, pentru că asta s-a dorit”.Dincolo de părerea sindicaliștilor, mutarea este văzută ca fiind una de bun augur atât pentru Poliția Locală, dar și pentru Poliția Română, luând în considerare că nu de puține ori cele două instituții trimit agenți în echipaje mixte în vederea îndeplinirii unor misiuni. Potrivit anumitor surse din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, detașarea comisarului șef Tudorel Dogaru, la șefia Poliției Locale Constanța, ar urma să aibă loc începând cu 1 ianuarie 2018.„Știu că pentru Poliția Română este o pierdere, dar judecat per ansamblu este un câștig pentru Poliția Locală, cât și pentru structura națională. Atunci când pleci la drum și croiești structura Poliției Locale astfel încât să fie un partener și un sprijin pentru poliție, este mai bine să întrebi pe cineva dinăuntru, decât să-ți dai cu părerea din afară despre cum am putea să compatibilizăm procedurile. Mă bucur și abia aștept să lucrez alături de comisarul șef Tudorel Dogaru la reconstruirea Poliției Locale Constanța”, a mai adăugat Decebal Făgădău.Contactat telefonic de cotidianul „Cuget Liber”, comisarul șef Tudorel Dogaru a confirmat demersurile pentru detașarea sa la conducerea Poliției Locale Constanța, însă nu a dorit să facă declarații suplimentare pe marginea acestui subiect, precizând că va oferi un punct de vedere în momentul oficializării transferului.