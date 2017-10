Premieră în justiţia din Constanţa: Condamnat la închisoare pentru mită electorală

Premieră în justiția din Constanța: Condamnat la închisoare pentru mită electorală

Magistrații Judecătoriei Constanța au emis, săptămâna aceasta, o decizie care constituie o premieră în justiția din județul nostru: trei bărbați, anchetați pentru că au dat mită electorală la alegerile locale din vara lui 2012, au fost condamnați la închisoare.Astfel, judecătorii l-au condamnat pe Liviu Ghiorțu la un an și patru luni de închisoare cu executare, în vreme ce amicii săi Daniel Bîrcu și Ștefan Laurențiu Caracostea au fost condamnați la un an și trei luni și respectiv un an și două luni, ambii cu suspendare.Totodată, toți trei au fost obligați să achite câte 10.000 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.Reamintim că cei trei sunt acuzați că în campania electorală din vara lui 2012 au împărțit sume între 200 și 400 de lei unor locuitori din comuna Mihail Kogălniceanu, pentru ca aceștia să voteze cu un anumit candidat la alegerile locale.Sentința nu este definitivă, ea putând fi atacată cu recurs.