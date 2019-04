Pregătiţi rablele! Începe programul de reînnoire a parcului auto

Pregătiți rablele! Începe programul de reînnoire a parcului auto

La sfârșitul acestei săptămâni va fi lansată ediția 2019 a programelor Rabla Clasic și Rabla Plus. Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a anunțat recent că a fost aprobat bugetul Administrației Fondului de Mediu pentru continuarea celor două programe destinate înnoirii parcului auto.Astfel, Programul Rabla va beneficia, în acest an, de suma de 322 de milioane de lei, cu ajutorul cărora aproximativ 35.000 de persoane fizice și juridice vor putea să achiziționeze o mașină nouă.Deși inițial se specificase că principala condiție pentru ca un autovehicul să se încadreze în program era ca acesta să aibă inspecția tehnică periodică valabilă, ulterior, ministrul Mediului a anunțat că va renunța la cerința respectivă. „Am hotărât, făcând o analiză clară, la rece, și am emis ordinul de ministrul prin care ITP-ul pentru o mașină care stă în curtea unui cetățean să fie scos. Dacă eu am mașina în curte nu o să mă mai duc să plătesc o taxă în plus când pot să mă duc să o dau pentru a achiziționa o mașină nouă”, a precizat Grațiela Gavrilescu.Iar, pentru cei cu dare de mână, va fi disponibil, în continuare, programul Rabla Plus. „Continuăm și anul acesta reînnoirea parcului auto cu mașini nepoluante, mașini 100% electrice sau hibrid plug in sau hibrid, pentru care Guvernul a adoptat suma de 93 de milioane de lei, buget care va putea să fie accesat atât de persoanele fizice, cât și cele juridice”, a mai spus ministrul Mediului.Mașinile viitorului, cu bani din rableAstfel, pentru Rabla Clasic rămâne în vigoare prima de casare de 6.500 de lei, cu posibilitatea accesării suplimentare a două eco-bonus-uri. Un eco-bonus de 750 de lei care poate fi adăugat primei de casare în situația în care românii aleg să-și cumpere o mașină al cărui motor generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 de grame pe km sau un eco-bonus de 1.500 de lei pentru situația în care optează pentru au autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid.În plus, dacă mașina nouă respectă ambele criterii, un cetățean poate beneficia de ambele eco-bonus-uri, putând să ajungă, cu tot cu prima de casare, la o finanțare de 8.750 de lei, care va fi suportată de AFM din costul mașinii noi.În cazul Rabla Plus, românii care vor să aleagă o mașină care nu poluează beneficiază din partea AFM de două tipuri de eco-tichete: unul de 5.000 de lei pentru achiziționarea unui autoturism nou electric - hibrid sau unul de 20.000 de lei pentru mașinile noi 100 la sută electrice.Cele două axe ale programului pot fi accesate de populație separat sau combinat. În situația în care un cetățean deține o mașină veche pentru casat și dorește să achiziționeze un autoturism nou sută la sută electric sau nou electric hibrid, va beneficia de un sprijin financiar de aproximativ 6.000 de euro, deoarece va primi, concomitent, atât prima de casare de 6.500 de lei, cât și eco-tichetul de 20.000 de lei sau cel de 5.000 de lei.