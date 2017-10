Precizare

Ştire online publicată Joi, 18 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

În legătură cu articolul publicat în data de 15.02.2010 la rubrica Eveniment și intitulat „Un consilier juridic moldovean obține neconstituționalitatea” în calitate de autor al excepției de neconstituționalitate vă comunic că nu sunt cetățean moldovean (al Republicii Moldova) și nici nu am dublă cetățenie. De asemenea, nu am nicio legătură cu regiunea Moldova (Iași, Suceava, Vaslui, etc.), fiind născut în Constanța/România și având cetățenie română. Dan George GOGU Consilier juridic Doctor în drept