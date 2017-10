Poveşti incredibile despre condiţiile din arestul Poliţiei

Povești incredibile despre condițiile din arestul Poliției

În arestul Poliției ajung, cel puțin teoretic, persoane care sunt certate cu legea. Că se dovedește, ulterior, în destul de multe dintre cazuri, că unii acuzați fac cunoștință cu gratiile pentru ca, apoi, după mulți ani de procese, să se constate că sunt nevinovați, este o altă poveste. Despre condițiile din arest, polițiștii spun că sunt bune, iar despre drepturile celor care ajung acolo, că au, uneori, mai multe decât noi, oamenii liberi. Numai că unii dintre cei care au petrecut pânăși o noapte în spatele gratiilor vin cu alte variante! În urmă cu două zile, la ieșirea din sala de judecată de la Curtea de Apel Constanța, Roberto Vincentelli, patronul societății Ecological Center SA Năvodari, care a fost reținut duminică seara pentru comiterea infracțiunii de dare de mită, ulterior fiind pus în libertate de magistrați, ne-a povestit despre experiența pe care a avut-o în arestul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Constanța.„Dacă nu ai farfurie, nu mănânci!“El ne-a povestit că a rămas șocat de condițiile din arest, unde „toaleta este în același loc cu dușul și chiuveta”, în aceeași cameră în care, de asemenea, se doarme. „Nu există cearceaf sau o pernă, dar, ceea ce m-a șocat cel mai mult a fost ce i s-a întâmplat unuia dintre deținuți. Este vorba de un tânăr ce se afla acolo pentru furt. Când a venit mâncarea, a fost întrebat dacă are farfurie. Firește că nu avea! I s-a spus: «Dacă nu ai farfurie, nu mănânci!». Ceea ce s-a și întâmplat! Băiatul mi-a zis că, data viitoare, când va mai merge la furat, o să aibă grijă să-și ia o farfurie pliantă, pe care să și-o lege la brâu, pentru a o putea folosi în arest în cazul în care este prins de polițiști și reținut! Mi s-a părut inuman ceea ce s-a întâmplat și nu mi-a venit să cred că astfel de lucruri se întâmplă în România”, ne-a povestit Roberto Vincentelli.Șeful Arestului: „Au mai multă libertate decât mine!”Pentru a ne lămuri cu privire la această întâmplare povestită de afaceristul italian, l-am contactat pe șeful împuternicit al Centrului de Reținere și Arest Preventiv din cadrul IPJ Constanța, comisar șef Corneliu Buzărnescu. Acestane-a spus că este exclus ca așa ceva să se fi întâmplat. „Fiecare deținut are dreptul la trei mese pe zi. I se dă veselă din email sau de unică folosință, de asemenea și pahare, furculițe și linguri tot de unică folosință. Condițiile de igienă sunt respectate. Au toaleta în cameră, au duș, după un paravan, au apă în permanență, au chiar și televizor în fiecare cameră! Orice deținut are minim șase metri cubi de aer, există cameră de plimbare la aer, au dreptul să dea câte un telefon pe săptă-mână, dreptul la vizită și pachet, de asemenea, tot o dată pe săptămână”, ne-a declarat Buzărnescu. „Au mai multă libertate ca mine, vă spun eu!”, a completat acesta, dând de înțeles că cele spuse de Vincentelli sunt… „povești”. Strict la cazul prezentat de italian el ne-a mai spus că nu a fost făcută nicio reclamație din partea cuiva aflat în arestul IPJ Constanța privind o astfel de situație. De partea cealaltă, Vincentelli susține că ceea ce a spus nu a inventat… Marius Ciobanu: „Fiecare trebuia să-și aducă de acasă“Pentru a avea și o altă părere în legătură cu condițiile din arestul Poliției constănțene am luat legătura cu Marius Ciobanu, fostul director adjunct de la ITM Constanța, care, începând cu data de 13 octombrie 2009, a stat o lună în beciul IPJ, după care a fost transferat la Penitenciarul de la Poarta Albă. El a fost arestat pentru luare de mită și a fost pus în libertate după câteva luni de arest preventiv. „Vă spun sincer că atunci când pleci din arestul IPJ și ajungi la Poarta Albă zici că L-ai prins pe Dumnezeu de picior! Acolo (n.r. - la Penitenciarul de la Poarta Albă) sunt condiții!”, ne-a spus Marius Ciobanu, rememorând acele luni de coșmar. În ceea ce privește vesela pentru mâncare, Ciobanu ne-a spus că, în 2009, aceasta nu exista. „Fiecare trebuia să-și aducă de acasă. Eu nu am văzut furculițe, linguri ori farfurii de unică folosință”, spune el, declarație care se potrivește uimitor de bine cu ceea ce ne-a declarat italianul Vincentelli. „Mâncarea este ca la Armată. Carne mai rar, în rest… multă zeamă! Dacă nu ai posibili-tatea să vină cineva să îți aducă de acasă, ești terminat!“, a declarat fostul director al ITM Constanța.„Eu am fost într-o celulă cu foarte mare mizerie, saltelele erau sub orice critică… Eram vreo opt în cameră… În ceea ce privește igiena, acolo nu există materiale de curățenie. Eu am cerut voie să aduc dezinfectanți și făceam eu curățenie, după care îmi luau produsele înapoi. Le era teamă ca unii arestați preventiv să nu bea din ele… În fiecare celulă există un duș, un WC turcesc, îngrădit de o perdea din plastic. Eu am făcut celula ca nouă până am plecat de acolo! Dar, pentru că nu există sistem de aerisire, este igrasie, sunt condiții mai puțin plăcute…“, ne-a povestit Ciobanu, care a completat că, și acolo, ca în orice altă parte, „omul sfințește locul”. În ceea ce privește televizoarele din cameră, el ne-a spus: „Eu am propus atunci să cumpăr câte un televizor pentru fiecare din cele 12 celule. Dar am fost refuzat. Pentru că omul oricum stă în condiții foarte grele, ar fi extraordinar să existe tv în fiecare cameră… Mă îndoiesc că acum așa ar fi…“, a mai spus acesta.