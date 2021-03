Povești din Armată. Femeia care îmbină pasiunea pentru psihologie și haina militară

„Cred că m-am născut cu psihologia în sânge, cumva am știut dintotdeauna că aceasta e calea pe care vreau s-o urmez, profesia în care vreau să evoluez. Pasiunea pentru armată s-a dezvoltat din povestirile bunicului despre război. Alături de el m-am luptat pe frontul de Est, am fost prizonieră trei ani și jumătate în Siberia, am reușit prin determinare să revin în locurile natale. Ceva mai târziu, în timpul studenției am realizat că atunci am luat legătura pentru prima dată cu stresul post-traumatic, că din relatările sale reieșeau niște studii de caz fantastice și că permanent mă transpuneam în persoana bunicului meu și mă întrebam cum aș fi procedat, cum aș fi reacționat, ce aș fi schimbat?”, a continuat militarul.





Primul contact cu armata a fost experiența de la Centrul Zonal de Selecție și Orientare Breaza, unde a lucrat ca psiholog civil. Ulterior a venit la Centrul Național de Instruire pentru Apărare Antiaeriană „General de brigadă Ion Bungescu”. „O experiență foarte benefică și din urma căreia am câștigat foarte mult a fost participarea la cursul desfășurat la Școala de Instruire Internarme a Forțelor Aeriene din Baza Aeriană Boboc, pe parcursul căruia am reușit să relaționez cu mulți colegi psihologi din cadrul Statului Major al Forțelor Aeriene, profesioniști în adevăratul sens al cuvântului. Și nu numai că am relaționat, dar s-au creat și legături strânse atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Familia este însă cea care reprezintă baza, locul de unde îmi trag forța și energia. Știu că din acest punct de vedere am fost binecuvântată, sentimentul de echilibru îmi dă puterea de a mă putea bucura de tot ceea ce trăiesc în acest moment”, a mai arătat locotenentul. Aceasta este căsătorită de 12 ani cu maiorul Valentin Agagiu și au împreună o fetiță, Ana Maria.





„Primul meu loc de muncă a fost la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Breaza și la alte școli arondate, experiență în urma căreia am învățat de la copii că lucrurile simple sunt cele mai importante, cele mai frumoase, că viața are bucurii multe și felurite dacă ai ochii și inima deschise suficient să le vezi și să le simți. De la colegi am învățat că prin cooperare poți muta munți, poți schimba vieți”, își amintește locotenentul Magdalena Agagiu. Deși pare greu de crezut, psihologia și regulile armatei se pot îmbina armonios.