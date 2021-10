Povești de voluntari. „Din puținul pe care îl fac, vreau să cred că voi schimba ceva!”

În procentajul infim se numără și oamenii inimoși, înscriși pe lista de voluntari de la Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța. Fie că sunt elevi, studenți sau angajați ca medici, avocați, ingineri sau muncitori, indiferent de vârstă, răspund „prezent” când sunt solicitați la festivaluri, la concertele de pe plajă sau de prin cluburi, pentru a împărți pliante și sfaturi tinerilor petrecăreți. La fel răspund și în nopțile în care, împreună cu polițiștii de la Rutieră, se iese pe străzi pentru realizarea de testări antidrog și informări despre efectele nocive ale stupefiantelor. În prezent, în evidențele centrului sunt aproximativ 60 de voluntari, iar reporterii „Cuget Liber” i-au cunoscut pe o parte dintre ei. Zâmbitori, săritori și dornici să pună umărul la construirea unui viitor mai bun. Raluca Maria Țăpurică, Luminița Nistor, Cristian Olteanu, Marius Buhuș, Daniela Mihalcea, Emil Catană, Cristiana Bogăceanu, Cătălina Stamen, Andrei Postolache și Alexandru Bordianu sunt câțiva dintre voluntarii antidrog din județul nostru.







Voluntariatul, ca stil de viață. Veteranele au luat calea spre Drept





Raluca Maria Țăpurică este una dintre voluntarii „veterani”. Astăzi este studentă la Facultatea de Drept, în București, anul IV, dar nici nu împlinise 15 ani când deja bătea drumul spre centru, din dorința de a se implica în activitățile de prevenire. „Eram în clasa a IX-a când specialiștii de la centru au venit la Liceul Teoretic „George Călinescu” la o activitate, ne-au vorbit despre dependențe, dar și despre voluntariat. Îl vedeam util. Cu toată sinceritatea, am avut un motiv egoist când am început să fac voluntariat: voiam să mă ajut pe mine. Aveam episoade de anxietate, aveam probleme cu vorbitul în public, cu interacțiunea umană. Eram conștientă că activitățile de voluntariat m-ar ajuta. Mie, voluntariatul mi-a schimbat viața”, mărturisește Raluca, răzând. De-a lungul anilor, a luat parte la zeci de festivaluri și concerte, a organizat împreună cu colegii fel de fel de activități la balurile bobocilor și și-a făcut prieteni printre tinerii abordați la testările antidrog. „Vreau să cred că voi schimba ceva. Vreau să cred că am ajutat să îmbunătățesc viața a măcar trei dintre toate persoanele cu care am vorbit, pe care le-am îndrumat spre centru, pentru consiliere”, a adăugat fata. În plus, indiferent că este într-o activitate organizată sau la o petrecere, nu uită de lecțiile învățate ca voluntar antidrog. „A fost o situație când am întâlnit o fată de 14 ani, care consuma droguri. Mi-a spus, plângând, cât de nefericită era, că nu simțea iubirea părinților ei. Ajunsese să se drogheze cu banană fiartă în acetonă, atunci când nu avea bani nici măcar pentru etnobotanice”, își amintește tânăra.











„Veterană” este și Luminița Nistor. În prezent este avocat în cadrul Baroului Constanța, iar când a început să meargă la acțiunile CPECA Constanța era studentă. „Fac voluntariat la centru de cel puțin șapte ani. Este o moștenire de familie, mama mea a fost voluntar și m-a îndrumat și pe mine. Îmi fac timp pentru aceste activități, nu îmi este greu, mai ales că sunt la sfârșitul săptămânii sau în cursul serilor. Iar eu sunt o persoană mereu activă. De asemenea, în activitatea de avocat, inevitabil am clienți și din zona deținerii sau traficului de droguri, de fiecare dată îi îndrum și spre centru, pot spune că este o condiție pe care o pun, să vină la consiliere”, ne-a spus tânăra avocată. Despre oamenii pe care îi abordează în cadrul activităților cu rol preventiv, spune că „sunt interesați când află că există un loc unde pot primi consiliere gratuită, un centru unde primesc ajutor”.



Un medic la Boli Infecțioase își dedică timpul liber prevenirii consumului de droguri





Emil Catană este medic rezident de boli infecțioase. A început să facă voluntariat în timpul facultății, la ONG „Mare Nostrum”. Ulterior, s-a îndreptat spre CEPCA. „Am întâlnit pacienți, din ce în ce mai tineri, cu HIV, depresie, pe fondul consumului de droguri. M-am înscris ca voluntar pentru a ajuta. Sunt cazuri când încep să consume droguri de la vârste dintre cele mai fragede și este nevoie să afle cât de nocive sunt aceste substanțe, cum le va fi afectată viața”, mărturisește tânărul de 28 de ani.





Lângă el, Andrei Postolache, care urmează un master în psihologie, subliniază că tinerii ajung să consume droguri fie urmare a abuzurilor din familie, fie din teribilism. „Își creează o bulă a lor, din stupefiante. Dar sunt interesați să afle ce avem noi să le spunem. Contează foarte mult cum îi abordăm, tonul, cuvintele pe care le folosim”, ne descrie tânărul puțin din activitatea lor de voluntari.











Cristiana Bogăceanu este și ea studentă, la Facultatea de Istorie și Științe politice de la Universitatea „Ovidius”. Voluntară de aproape trei ani, a participat la zeci de activități, iar în prezent vorbește despre dependențe, efectele lor, modul de abordare al oamenilor și „cum să îi citești” pe cei dispuși să completeze chestionarele sau să răspundă întrebărilor, precum un „fin psiholog”. „Eram elevă la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” când am aflat despre centru, de la profesoara de limba română. Am participat la proiectul „Mesajul meu antidrog”, am realizat împreună cu colegii mei un scurtmetraj și un spot publicitar, care au fost premiate. Apoi am venit ca și voluntari. Îmi place să ajut oamenii, îmi plac activitățile de pe plajă, ne facem prieteni. Când ne cer oamenii informații despre posibilitățile pe care le au pentru tratarea dependențelor, când îi vedem interesați, este o împlinire și pentru noi. Poate nu sunt consumatori, dar poate au pe cineva în familie sau printre prieteni care are nevoie de ajutor”, ne mărturisește tânăra.









Deși la început de drum ca și voluntar, Cătălina Stamen, elevă în clasa a X-a la Liceul „Virgil Madgearu” admite că a învățat multe, atât despre efectele drogurilor, cât și despre abordarea oamenilor. La fel, și Alexandru Bordianu, elev la Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”: „Sunt voluntar de trei luni. Am fost la acțiunile de pe plajă. Unii oameni, pe care îi abordăm, sunt interesați de informațiile pe care le transmitem, alții mai puțin. Dar este o oportunitate să ne dezvoltăm, din multe puncte de vedere”.







Între munca solicitantă și viața de familie, este timp și pentru voluntariat





Cristian Olteanu este un constănțean care deși cu un loc de muncă solicitant își face mereu timp să participe la activitățile de prevenire. „Prin acțiunile noastre încercăm să le deschidem ochii tinerilor să nu își distrugă viața. Îmi pare rău că nu pot să fac mai mult. Cea mai de impact activitate consider că este testarea antidrog din trafic, când însoțim polițiștii de la Rutieră. În timp ce polițiștii testează șoferii, noi le prezentăm ce efecte nocive au drogurile, ce urmări legale. Au fost și cazuri când au fost depistați șoferi sub influența drogurilor și au fost luate măsurile legale. Din păcate, sunt un pericol, căci după câteva sute de metri pot provoca un accident, nu conștientizează acest aspect. În general, sunt receptivi când îi abordăm, dar nu vreau să cred că au această atitudine pentru că sunt și polițiștii prezenți. Pe de altă parte, e drept că la concerte, pe plajă, mai sunt cazuri când ne ocolesc, poate ne asociază cu cei de la brigadă”, ne-a declarat constănțeanul. Despre bărbat, colegii voluntari spun că în repetate rânduri a participat la activități, chiar și la ore târzii din noapte, chiar dacă a doua zi urma să meargă la serviciu, înainte de răsăritul soarelui.





Daniela Mihalcea este o altă voluntară care spune mai mereu „prezent”. Polițist local, mamă și bunică, își face mereu timp și pentru activitățile de voluntariat. „Câteodată mă întâlnesc cu polițiști care mă cunosc și mă întreabă până la urmă, eu unde lucrez. Fac voluntariat pentru că este nevoie. Întâlnim tot mai mulți tineri sub influența drogurilor, pe stradă, prin parcuri, au nevoie de ajutor să-și îndrepte viața. Îmi place echipa, îmi place ceea ce fac. Câteodată plecăm în activitate, mai ales la testările din trafic, la 22.00 și ne întoarcem acasă după 3.00 noaptea. O facem cu drag, pentru că vrem să ajutăm. În 80% dintre cazuri, oamenii abordați reacționează pozitiv, ne pun întrebări, sunt interesați să afle mai multe despre centru, mai ales”, spune femeia.





Tată de copil mic, Marius Buhuș a decis să ia atitudine în urmă cu trei luni. De profesie inginer chimist, a aflat despre activitățile centrului antidrog de la un amic și de atunci dă o mână de ajutor, atunci când poate. „Am fost la concerte, la mai multe testări în trafic, împreună cu Poliția. Activitățile sunt seara, după responsabilitățile de la serviciu și din familie. Este nevoie de astfel de activități, de conștientizarea tinerilor. Am și eu un copil și mă gândesc că astfel putem face o societate mai bună”, mărturisește bărbatul.





Voluntariatul este „moștenire de familie” și pentru Rihanna Vlad, o adolescentă de 15 ani, de la Liceul Teoretic George Călinescu. „Mătușa mea a fost voluntară și în urmă cu aproximativ trei luni, când aveam mai mult timp liber, m-a îndrumat spre centru. Vin cu cea mai mare plăcere. E drept, suntem și refuzați, dar avem atât de mult de învățat, atât despre droguri, despre natura umană, despre organizare”, spune adolescenta.





O mână de oameni, dar o echipă sudată. Cu toții amintesc cu drag despre prieteniile formate sau despre cum au petrecut noaptea de Înviere împreună, într-o acțiune de prevenire, totul pentru a schimba măcar un pic, în mai bine, societatea în care trăiesc.





De ani buni, se desfășoară campanii pentru promovarea ideii de voluntariat și a beneficiilor pe care le are pentru societate, dar și în ceea ce privește dezvoltarea personală. Cu toate acestea, o analiză Eurostat realizată recent arată că puțini dintre români fac voluntariat. Mai precis, doar 3.2% dintre conaționalii noștri își dedică timpul liber unei cauze. Motive pentru neimplicare sunt destule: lipsa timpului, nivelul educației, desconsiderarea activităților neremunerate etc.