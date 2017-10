Povestea unui flagrant

Ieri, magistrații de la Tribunalul Constanța i-au audiat pe polițiștii Cosmin Irimia și Dana Gheor-ghe, care-și desfășoară activitatea în localitatea Lumina, într-un dosar de corupție ce a ajuns pe rolul Tribunalului Constanța în care inculpați sunt Fănel Trifan, Neculai Adumitroaiei, Costică Trandafir și Eugen Cojanu.Polițistul Irimia le-a declarat magistraților că, la data de 18 februarie 2012, se deplasa, împreună cu colega sa Dana Gheorghe, în patrulare, cu mașina Poliției, pe raza localității Lumina.„La un moment dat, am observat un autotractor cu remorcă și un buldoexcavator, ultimul încărcând țeavă în semiremorcă. Am mers la fața locului și l-am identificat pe Fănel Trifan și Neculai Adumitroaiei, care mi-au spus că desfășoară activitatea respectivă cu acordul Primăriei. (…) Ne-am deplasat la locuința primarului, care ne-a spus că nu cunoaște nimic de acest lucru”, a declarat Irimia. Când s-au întors „la locul faptei” utilajele și cei doi bărbați dispăruseră, deși polițiștii le spuseseră lui Trifan și Adu-mitroaiei să nu părăsească zona.Ulterior, când au ajuns la post, polițiștii au fost întâmpinați de Eugen Cojanu și Fănel Trifan. „Trifan mi-a spus că a închiriat mașina și buldoexcavatorul, că a decopertat și secționat țeava despre care, la acel moment, nu știa cui aparține, și a încărcat-o pentru a o vinde. Trifan mi-a zis că vrea să ne înțelegem și că are asupra sa 900 de lei, pe care vrea să mi-o dea pentru a nu întocmi nici un document, iar el să plece cu țeava. Eu am sunat apoi la DGA și în scurt timp a avut loc flagrantul”, a declarat polițistul Irimia judecătorilor.