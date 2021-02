Povestea unui campion. De la concursuri de haltere, la cariera militară

Am o ambiție mare la antrenamente. La concursuri am participat în fiecare an din 2013, până în prezent, unde am reușit să mă clasez de fiecare dată pe podium. Rezultatul meu cel mai bun a fost în 2019, când am câștigat titlul de triplu campion național la categoria 89 kg”, a relatat Alexandru.





„Visez de mic la cariera militară, astfel că, imediat după absolvirea liceului, fără să stau prea mult pe gânduri am venit în armată, dar visul meu nu se oprește aici, deoarece îmi doresc foarte mult să ajung maistru militar”, a adăugat tânărul.





Tânărul Constantin Alexandru Paliciuc este cel mai proaspăt membru al echipajului fregatei „Mărășești”, unde își desfășoară activitatea ca și mecanic. Acesta povestește că, de mic, a îndrăgit sportul și a visat la o carieră militară. „Am îndrăgit sportul de mic copil, drept urmare practic haltere la nivel de performanță, de la vârsta de 12 ani. Îmi aduc aminte și acum, cum a început totul. Eu și tatăl meu ne uitam la un concurs de haltere, la TV, și am fost fascinant de frumusețea acestui sport. Tatăl meu mi-a văzut dorința de a practica acest sport și, astfel, s-a hotărât să-mi caute un antrenor care, spre surprinderea noastră, locuia pe aceeași stradă cu noi. Domnul Aurel Tătaru m-a sprijinit foarte mult și vreau să îi mulțumesc pe această cale. Din prima zi de antrenament am simțit că mi se potrivește ca o mănușă acest sport și de atunci am continuat să mă antrenez în fiecare zi. Rezultatele muncii mele urmau să se arate după câteva luni, când cu mari emoții am participat la primul meu concurs național, unde am reușit să câștig trei medalii.