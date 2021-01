Povestea unei femei în uniformă. A lăsat contabilitatea şi a ales cariera de maistru militar de marină

După facultate, a continuat cu un masterat în același domeniu și a obținut un loc de muncă la o firmă de top din Brăila. La puțin timp după aceea, România a intrat sub spectrul nefast al efectelor pandemiei de coronavirus.





„Atunci a început să-mi încolțească în minte teama zilei de mâine. Tot mai multe firme își suspendau activitatea, tot mai mulți antreprenori erau forțați să tragă obloanele, iar angajații ajungeau în șomaj tehnic. În aceste împrejurări, mâhnită de ceea ce vedeam că se întâmplă în aria mea profesională, am făcut un drum la Biroul de Informare Recrutare de la Centrul Militar Județean Brăila și m-am înscris pentru Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale”, își amintește tânăra.



Cea mai mare provocare pe drumul spre a obține statutul de elev militar spune că a fost timpul foarte compact în care trebuia să fie și la serviciu, unde era necesar să se concentreze la maximum, cursurile de la masterat și antrenamentele sportive pentru probele de selecție, unde, de asemenea, era nevoie de foarte multă energie și implicare.



Perseverenţă şi disciplină





Motivația, perseverența și disciplina au ajutat-o să-și atingă țelul. „Odată ce m-am văzut admisă și am avut primul contact cu mediul cazon, mi-am dat seama că am ales ce trebuie. Cariera militară oferă stabilitatea social-financiară pentru a cărei siguranță mă temeam, dar am găsit aici mult mai mult. Am găsit un mediu propice în care rigurozitatea care mă atrage atât de mult să se îmbine armonios cu felul meu dinamic de a fi. Sunt un om foarte implicat în tot ce face, iar armata îmi oferă șansa să dau tot ce am mai bun. Pot spune că, după absolvirea școlii, voi merge la serviciu cu plăcere, dar nu ca până acum, pentru a înregistra documente care oricum ar fi trebuit revizuite din nou o lună mai târziu. Un lucru esențial pentru mine, care mă motivează să excelez în noua profesie aleasă este că, de acum, nu voi mai trăi cu anxietatea că o criză economică mă poate lăsa fără loc de muncă”, mărturisește Ionela.





„Am ales să îmbrac ținuta militară după ce, inițial, îmi alesesem o altă carieră. După absolvirea liceului, am urmat cursurile Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune, în cadrul Universității «Dunărea de Jos» din Galați, convinsă că acesta este drumul meu și că acesta este domeniul în care voi profesa cu drag toată viața. Profesia de contabil începuse să îmi placă din ce în ce mai mult, mai ales pentru că vedeam mediul de afaceri cum se dezvoltă pe zi ce trece. Pentru mine, această imagine era o certificare a faptului că profesia mea nu se va demoda niciodată în contextul automatizării industriei”, povesteşte Ionela.