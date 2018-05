Povestea tragică a tânărului de 18 ani mort în Făgăraş. Dorinţa sa cea mai intensă i-a adus sfârşitul

Povestea tragică a tânărului de 18 ani mort în Făgăraș. Dorința sa cea mai intensă i-a adus sfârșitul

Ştire online publicată Miercuri, 11 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Tânărul de 18 ani, care a murit în Munții Făgăraș, și-a dorit să cucerească Vârful Moldoveanu pe timp de iarnă în locul petrecerii de majorat. Promisiunea a făcut-o anul trecut, în luna decembrie, iar în expediția în care și-a găsit sfârșitul în urmă cu câteva zile era cu tatăl său și cu un prieten.Octavian Andrieș este unul dintre cei trei turiști din Iași, care au dispărut în munții Făgăraș, în urmă cu mai multe zile. El este fiul unei profesoare din Iași și se afla pe munte cu tatăl său și un prieten.În luna decembrie a anului trecut a preferat să meargă în Munții Făgăraș, în locul unei petreceri de majorat, iar atunci a promis că va reveni "să cucerească" Vârful Moldoveanu."Deși am plecat cu gândul de a urca pe Moldoveanu in locul unei petreceri de majorat, vremea s-a dovedit a fi foarte capricioasă, având parte de ploaie, lapoviță, ninsoare si viscol din belșug (...) Oricum, am încercat să răzbim prin toata zăpada și prin ceață, în a doua zi însă ne-am oprit mai sus de Cabana Turnuri, la asa zisul Zid al Morții, aproximativ 1900 de metri, unde am fost forțați să punem cortul. De dimineață am mai încercat încă o datã sa urcăm însă viscolul ne-a spulberat orice speranțe, asa că am decis sa ne întoarcem, neavând rost sa riscăm. Cam astea ar fi, chiar dacă nu am reușit să-mi ating obiectivul a fost o tură «challenging» din care am avut foarte multe de învățat și mi-am promis că o sa cuceresc Vârful Moldoveanu pe timp de iarnă cât de curând posibil", scria Octavian în luna decembrie.Octavian s-a întors în 30 martie pentru a-și ține promisiunea, însă a murit pe munte, alături de tatăl său și de un prieten al acestuia.Mama băiatului a postat mai multe mesaje pe rețeaua de socializare."În toate declarațiile către autorități am semnalat că fiul meu, în conversația din 1 aprilie 2018, ora 12.34, mi-a comunicat asupra condițiilor meteo dure, fără se se «plângă»", a scris femeia.sursa foto si text: www.romaniatv.net