Povestea epavei de la Vama Veche. Cum a scăpat echipajul de la moarte

Epava de la Vama Veche este, în prezent, una din atracțiile localității. Turiștii non-conformiști care ajung aici află de la localnici că epava aparține unui cargou sub pavilion Grecia, eșuat în urmă cu mai bine de trei decenii. Puțini știu însă că la bordul cargoului erau 21 de oameni, iar trei militari curajoși de la Unitatea de elicoptere de la Tuzla și-au pus viața în pericol pentru a-i salva.Unitatea de elicoptere de la Tuzla a executat, de-a lungul anilor, numeroase misiuni de salvare pe mare, pe care, însă, astăzi, doar veteranii și cărțile de specialitate le mai pomenesc. Fostul comandant al unității, colonelul Cristian Dumitru a povestit pentru un cititor al cotidianului „Cuget Liber”, Nelu Enache, despre misiunile de salvare la care a participat. Și au fost destule! Iar una pe care nu o poate uita ușor, după cum chiar el mărturisește, este cea a salvării echipajului cargoului „AKRA AKTION”, sub pavilion Grecia, care pe 19 februarie 1981 a eșuat pe un banc de nisip, la câteva sute de metri de plaja din Vama Veche. Cargoul plecase din Brăila, era încărcat cu peste 3.500 de tone de laminate și avea ca destinație portul Alexandria, Egipt. Nava a fost însă surprinsă de o furtună puternică și împinsă spre țărm. „În acea noapte, la Căpitănia Portului Constanța s-a primit un SOS pentru salvarea echipajului. A fost trimis la locul incidentului remorcherul «Albatros», care nu a reușit să salveze echipajul. A mai fost trimisă o navă în ajutor, dar tot fără rezultat. Două zile și două nopți, cei 21 de membri ai echipajului, sechestrați pe navă, fără mâncare și fără apă, au așteptat să fie salvați. Mai rămăsese o soluție: intervenția elicopterului”, își amintește colonelul Cristian Dumitru. Ordinul l-a primit în a treia zi, dimineață, de la comandantul aviației și a stabilit să plece în misiune împreună cu cpt. Ilie Datcu, pilot secund, și mm. Mircea Tauber, mecanic de bord. Potrivit informării pe care o primise de la meteorolog, vântul sufla cu 12 metri/secundă, vizibilitatea era de doi kilometri, iar baza inferioară a norilor la 150 metri.Au decolat de la Tuzla Referitor la misiune, colonelul își amintește: „Ca de fiecare dată, înaintea oricărui zbor, am respectat «protocolul». Am verificat starea exterioară a elicopterului «Puma», ce avea scris pe coadă numărul 10, palele elicelor, flotoarele. Totul părea în regulă. Am urcat în cabină, ne-am prins în scaune cu centurile de siguranță, am cuplat căștile radio și acumulatorii. Șuierul turbinei a spart deodată liniștea de pe aerodrom, iar deasupra cabinei, palele elicei au început jocul lor, jocul vitezei, forfecând orizontul. Am prins hotărât manșa și maneta de pas, m-am uitat pe ceasul de bord care indica ora 10.30 și am decolat spre Vama Veche. (…) Ne-am ridicat rapid deasupra clădirilor unității și ne-am îndreptat spre mare, pe cap magnetic 90 de grade, la înălțimea de 100 metri. Apoi am virat spre sud, pe cap 170 de grade. Zburam cu 250 km/oră și după 15 minute eram deasupra navei eșuate. Am făcut câteva viraje de 360 de grade în jurul ei, la înălțimea de 50 de metri, ca să înțeleagă echipajul că am venit să-l salvăm”.Ultimul salvat a fost comandantul Operațiunea de salvare a durat mai bine de o oră și, la final, toți cei 21 de marinari au fost duși în siguranță la mal. „Am început operațiunea de salvare. Mircea (n.r. mecanicul Mircea Tauber) ne transmitea prin radio cum trebuia deplasat elicopterul, cât mai lent, în distanțele și direcțiile necesare, iar în același timp el manevra și troliul, iar noi căutam să ținem elicopterul la punct fix. Am ridicat oamenii, unul câte unul, mai întâi 11, apoi pe următorii 10. După ce i-am luat pe toți la bord, i-am dus în portul Mangalia. Cam 75 de minute ne-au fost necesare pentru salvarea tuturor celor 21 de oameni. Ultimul salvat a fost comandantul navei, pe nume Hristos Papadopolos care, cu lacrimi în ochi, a privit pentru ultima oară nava «AKRA AKTION». Noi i-am înțeles simțămintele și am mai făcut un ultim viraj la 30 de metri deasupra navei”, a mai povestit col. Cristian Dumitru. De atunci, au trecut 33 de ani. Pentru că era instabil, vasul și-a schimbat poziția de-a lungul anilor, la un moment dat s-a rupt în două, iar jumătate s-a scufundat. Până în prezent nu s-a făcut niciun efort pentru recuperarea navei, dar încărcătura a fost scoasă după 20 de ani de la eșuare. În prezent, se mai poate observa o mică parte din prova epavei. v v vCargoul „AKRA AKTION” a fost construit în 1957 la Amsterdam, Olan-da, având o lungime de 91,40 m, lățime de 12,54 m, pescaj 6,75 m.