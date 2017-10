Povestea dramatică a unui hoţ de carieră."Sunt forţat să dau în cap pe stradă!"

Povestea dramatică a unui hoț de carieră."Sunt forțat să dau în cap pe stradă!"

La aproape 43 de ani, constănțeanul Ilie Cristian Baciu povestește că și-a petrecut aproape jumătate din viață prin penitenciare. Nu pentru că așa a vrut să se întâmple, dar odată pornit pe acest drum, nu a mai știut cum să-și refacă viața.„Tatăl meu a murit în 1977, otrăvit, iar mama mea, rămasă singură cu doi copii mici, s-a recăsătorit după un an. S-a născut fratele meu, iar tatăl vitreg a făcut toată viața diferențe între sora mea și mine și fratele nostru. În 1996, mama mea a murit, iar de atunci, nu mai am niciun sprijin. Nu am casă unde să mă întorc, fratele nici nu vrea să audă de mine, sora mea nu poate să mă ajute. Ultima dată când știam de ea, lucra pe la Brotăcei ca femeie de serviciu la blocuri și locuia în chirie cu soțul. Are vreo 11 copii, din care vreo trei sferturi i-a lăsat pe la centrele de plasament. Una dintre fete, mai mare, a ajuns să facă trotuarul pe la marginea Constanței. Acum, când m-am eliberat, am căutat-o pe sora mea, dar nu am dat de ea”, și-a început Baciu povestea.A început să fure din tinerețe, în special din autoturisme. Casetofoane, portofele, orice putea să comercializeze. Prima condamnare a venit în 1992, iar de atunci a adunat alte 15 sentințe. Toate pentru furt, iar în total peste 17 ani petrecuți după gratii. Ultima dată, în 2012, a fost prins când a furat un convertor și o stație auto și s-a ales cu o condamnare de trei ani, din care o bună parte a executat în Penitenciarul Poarta Albă, ulterior fiind mutat la închisorile din Slobozia și Tulcea.Ne mărturisește că viața după gratii este grea. „Dacă ai bani, poți să-ți cumperi orice vrei de la chioșcul din penitenciar. Dar, dacă nu ai nici bani, și nici nu ești căutat de familie, este îngrozitor. Iar eu nu eram căutat de nimeni! În plus, pentru că la condamnarea din ’92, când eram la Târgoviște, am încercat să evadez, nici nu am putut să ies la muncă. Nu prezentam încredere. Așa că nu puteam să fac rost de bani nici ieșind la muncă. Am lucrat ca planton, când am stat la Valea Seacă, dar nu mi-au scăzut nicio zi din pedeapsă, deși ar fi putut”, își amintește fostul deținut.Și-a continuat povestirea, amintind despre mâncarea sub orice critică, „pe care nu ai da-o nici la porci”, despre ploșnițele mai stăpâne pe camerele de detenție decât ei, cei încarcerați.„Așa sunt condițiile peste tot, nu doar la Poarta Albă sau la Tulcea. Ni se dădea un săpun care mirosea a câine, după ploaie, o pastă de dinți pe lună, iar apă cu țârâita. De exemplu, la Tulcea eram 15 persoane într-o celulă de șase/patru metri pătrați și ni se dădea apă caldă, pentru a face baie, doar o oră pe săptămână. Așa că intram câte patru - cinci persoane să facem duș, ca să mai prindem apă, vă spun sincer! La Poarta Albă, în 2012 când am fost eu închis, vara, apa curgea noaptea de la 23,00 la 2,00. Ziua nu aveam apă deloc, trebuia să ne oprim în butoaie, în bidoane, ca să avem să ne spălăm”, a adăugat bărbatul. Iar acestea sunt doar o mică parte din greutățile din spatele gratiilor. Nu vrea să se mai întoarcă într-o celulă, dar nici nu are prea multe șanse să-și facă o viață afară.„Ieșim din penitenciar și nu avem niciun ajutor. De exemplu, eu nu am familie care să mă ajute, nu am un adăpost. De pe 6 februarie, de când m-am eliberat, dorm în gară. Îmi caut un loc de muncă, dar peste tot pe unde am fost, când aud că am făcut pușcărie, se sperie. Peste tot mi se cere cazierul! Nu pot să-i mint, nu le duc cazierul în prima zi, dar tot trebuie să-l duc și află. Iar când le spun că am stat vreo 17 ani după gratii, toți dau înapoi. În pușcării se vorbește mult despre reintegrare socială. Dar sunt numai vorbe și numai pe hârtie! Nu am făcut un curs de recalificare profesională, nici măcar cursul de eliberare nu l-am făcut, doar au trecut ei acolo, din pix, că l-am urmat!”, ne-a mai spus fostul deținut.