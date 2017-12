Povestea DRAMATICĂ a unei constănţence prinsă în INFERNUL din Marea Britanie. "Te rog, scapă-ne de calvar"!

Povestea DRAMATICĂ a unei constănțence prinsă în INFERNUL din Marea Britanie. "Te rog, scapă-ne de calvar"!

Un cititor al ziarului „Cuget Liber” a trimis pe adresa redacției o scrisoare în care-ți prezintă povestea sa de viață, una demnă de un film de la Hollywood. Tânărul, care s-a recomandat a fi Mihai, ne-a cerut părerea și un sfat. Iată ce ne-a scris tânărul.„În primul rând, îmi pare rău că vă răpesc timpul, dar devin un pic disperat. Numele meu este Mihai, am 27 de ani și am nevoie de ajutor. Vreau să aduc pe cineva în țară, din Marea Britanie, și să o scap de calvarul la care este supusă de soțul ei, un vechi «prieten» de-al meu. Fata are și un copil, fapt ce ne restrânge aria de soluții. Totul a început în urmă cu 5 ani. Prietenul meu Florin a cunoscut-o pe actuala sa soție, Andreea, au făcut rapid un copil, totul a fost bine și frumos, până când acesta a fost nevoit să plece la «facultate»… pentru vreo doi ani. Furturi mărunte. Timp în care mi-am luat angajamentul să am grijă, atât cât pot, de Andreea și de fetiță. Doar că lucrurile au luat o turnură imprevizibilă și… ne-am atașat unul de celălalt, poate mai mult decât trebuia.Apropierea a luat sfârșit în momentul în care Florin a «absolvit» facultatea și s-a întors acasă. Acesta a aflat unele bârfe, din stânga, din dreapta, dar nu ne-a zis niciodată nimic. Însă, a luat o decizie radicală. Au plecat la muncă în Marea Britanie. Acolo, iadul pe pământ pentru Andreea și fetiță. Florin se îmbată des și fără prea multe motive tăbară cu bătaia pe ea, de o cruzime cruntă. Chiar aveam poze cu vânătăile provocate. Reușesc să mai iau legătura cu Andreea, doar în orele în care el e plecat la muncă, și îmi cere ajutorul. Îmi spune mereu: «Te rog, scapă-ne de calvar!».Zis și făcut, mi-am făcut planul și o zi înainte să plec spre Marea Britanie, am aflat că nu putem aduce copilul în țară fără acordul tatălui. Bineînțeles că nu putem obține acest lucru de bună voie, iar dacă ar afla ce plănuim, s-ar descătușa iadul pentru ele. Am fost sfătuiți să mergem la Ambasadă, dar nici acolo nu avem încredere că se poate rezolva. Nu vreau să le fac mai mult rău decât au pătimit. Nu știu ce să fac, ca totul să fie bine. Un sfat, o părere, mi-ar prinde bine în aceste momente. Nu vreau să fac ceva necugetat. Mulțumesc frumos”.Așadar, sunt sigur că astfel de cazuri nu sunt singulare, dat fiind faptul că distanța de casă transformă oamenii. Dar care este cel mai bun lucru de făcut, în astfel de cazuri? Poți aduce un minor înapoi în România fără consimțământul unuia dintre părinți? Care ar fi cel mai bun sfat pentru Mihai?