Portofel cu bani înapoiat de un jandarm

Omul potrivit la momentul potrivit. Este zicala care i se potrivește de minune unui jandarm, din Constanța, care a găsit pentru a doua oară un portofel cu bani și l-a returnat păgubitului.Plutonier major Gabriel Cufioti, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța, se afla, ieri, în timpul orelor de program, la Palatul de Justiție Constanța, în momentul în care a observat pe o bancă un portofel.„Împreună cu o martoră, am luat portofelul și am găsit în interior un buletin, un carnet de conducere și suma de 396 de lei. M-am uitat la fotografia din buletin și apoi am observat că persoana respectivă se află într-o sală de judecată. Am anunțat-o că i-am găsit portofelul și în prezenta unui martor i l-am înmânat. Am întocmit un proces verbal în dublu exemplar”, a declarat plutonier major Gabriel Cufioti.Femeia i-a mulțumit jandarmului și întregii instituții pentru gest. Același subofițer a returnat pro-prietarului, în luna martie, o borsetă pierdută, în care se găseau un portofel, suma de 840 de euro, precum și documente de identitate.