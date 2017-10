Poroșenko: Trupele ucrainene au reținut un rus în luptele de la Mariinka

Ştire online publicată Vineri, 05 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele ucrainean Petro Poroșenko a declarat vineri că forțele ucrainene au eliberat complet localitatea Mariinka, regiunea Donețk, unde separatiștii proruși au lansat o ofensivă și că un cetățean rus a fost arestat, relatează Agerpres.ro.'La 4 iunie, a fost desfășurată o operațiune de 'curățare'. Ca urmare, pot să raportez acum că satul Mariinka a fost eliberat complet de diversioniști. Au fost reținute 12 persoane, între care un rus', a indicat Poroșenko.'Între 500 și 1.000 de luptători au atacat cu tancuri și blindate Mariinka. Încercarea rebelilor de a provoca o escaladare a conflictului a coincis cu amenințarea (Moscovei) de a autoriza intrarea trupelor rusești în Ucraina, adică de a legitima ceea ce a avut deja loc în urmă cu un an', a afirmat președintele ucrainean.Petro Poroșenko a avertizat că 'nivelul de amenințare a unei invazii ruse este extrem de mare', adăugând că din această cauză 'Ucraina are deja peste 50.000 de soldați' în zona de conflict, iar 'industria de armament funcționează în trei schimburi'.Președintele Ucrainei a declarat că va avea vineri o discuție telefonică cu liderul de la Casa Albă, Barack Obama, și cu cancelarul german Angela Merkel 'pentru o coordonare a pozițiilor noastre înainte de summitul G7', programat să aibă loc duminică și luni la Munchen.Pe de altă parte, numărul 2 în conducerea militară a separatiștilor Eduard Basurin a recunoscut că forțele ucrainene au reținut un cetățean rus care lupta de partea rebelilor, dar a negat că acesta ar face parte din armata rusă.'Noi nu am negat faptul că cetățeni ruși luptă de partea noastră, dar fac acest lucru în mod voluntar și vin aici pe cont propriu', a spus Basurin.La două zile după luptele de la Mariinka, localitate situată la aproximativ 20 de kilometri vest de orașul Donețk, ostilitățile între cele două părți au fost reluate pe toată linia care separă pozițiile lor, în pofida încetării focului în vigoare în zona, relatează EFE.