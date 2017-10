Pompierii demişi se vor putea angaja înapoi la ISU Dobrogea

1

O varianta corecta !

In 2011 la ISU Constanta au fost dispozibilizati 87 subofiteri . In anul 2013, 41 au revenit inapoi in sistem ...dupa ce au castigat ( individual ) in instanta anularea documentelor de trecere in rezerva . Din cei 41 reincadrati ...6 (2007) se regasesc si pe lista cu " cei dati afara " 165 , restul pot fi chemati "sub arme". Este o varianta corecta aducerea "disponibilizatilor", care stiu cu ce se mananca meseria asta. Nu stiu de ce`i plangeti atata pe cei din 2007, din moment de DNA/Inalta curte au prezizat ca au fraudat concursu, au fost ajutati/favorizati de fostele cadre cu functie de conducere. Astia care acum sunt pe lista aia stiau cu buna stiinta ca vor fi favorizati, incadrati fara prea mult stres si munca. Sa zica bine-mersi ca au scapat asa.