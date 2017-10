Pompierii constănţeni au împărţit amenzi de aproape 100.000 de lei

2

Publicitate facuta unei instituti corupte a statului ISU spagagiiii

Urmeaza alt lot de corupti. Aceleasi fapte au savarsit la disponibilizare ca grupul infractional din 2007 - trafic de influenta prin protejarea anumitor persoane, abuz in serviciu, depasirea atributiilor de serviciu aducand prejudicii morale si sociale etc. O sa ramana ISU.Constanta fara ofitzerime. Si asa au promovat pe functiile de conducere personaje ofiterii fara Academia Militara (Lct.Leonov, Lct.Olteanu, Oprea etc.). Urmeaza curatenia in sistem acum. Cine rade la urma rade mai bine ;)