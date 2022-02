Pompier constănțean, erou în timpul liber. A stins incendiul care a cuprins casa unei vecine

Un pompier constănțean, veteran în teatrele de operații din străinătate, a sărit în ajutorul unei vecine, în timpul său liber, și a salvat-o din gherele flăcărilor.Dănuț Carp este pompier în cadrul Detașamentului Constanța Port, având deja 15 ani de când activează în Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța; anterior, timp de cinci ani, a fost militar și a participat la misiuni în Kosovo, primind titlul de veteran în teatrele de operații în străinătate.Sâmbătă, 12 februarie, era în timpul liber, dar acesta nu a fost motiv să stea deoparte, când casa vecinei sale a fost cuprinsă de flăcări.„După ce am ieșit din tura de serviciu, în jurul orei 14.00, am auzit-o pe vecina strigând agitată la poartă. «Foc, foc!». Nici nu am apucat să ies și să văd despre ce este vorba, pentru că imediat am simțit miros de fum și am văzut mai mulți vecini agitați în jurul locuinței. Am plecat în grabă și am oprit de urgență gazele și curentul electric (ABC-ul pompierilor) și…m-am apucat de treabă... Ardeau, cu flacără deschisă, aragazul, hota și o parte din mobilier. După mine, au venit tata și soția, iar câțiva vecini mi-au adus continuu găleți cu apă. Am reușit să stingem repede flăcările care se puteau extinde cu ușurință la întreaga locuință. În urma apelului la 112, colegii de la unitate au ajuns foarte repede, însă datorită intervenției noastre, implicarea lor nu a mai fost necesară. Vecina, căreia i-a ars bucătăria, a făcut un atac de panică, dar soția mea, asistent medical fiind, i-a acordat măsurile de prim ajutor și a monitorizat-o atent, ulterior.Mă bucur nespus că am putut să-mi ajut vecinii și am evitat o tragedie!”, a afirmat militarul.