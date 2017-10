POLIŢISTUL MARIAN GODINĂ - răspuns din partea lui ŞERBAN HUIDU: "Ia pistolul şi trage-mi un glonţ în cap"

POLIȚISTUL MARIAN GODINĂ - răspuns din partea lui ȘERBAN HUIDU: "Ia pistolul și trage-mi un glonț în cap"

Ştire online publicată Vineri, 12 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Am citit cu mare parere de rau raspunsul lui Marian dat fostului coleg Gainusa. Cum sunt bagat in discutie as face cateva precizari:1-cand se termina argumentele se aduce in discutie cazul Huidu. Eu cred ca Marian are argumente iar aceasta abordare facila nu e onoranta. In plus Gainusa nu conducea cu mine masina atunci si a plecat din Cronica cand i s-a terminat contractul. Deci "s-a lepadat" de prietenia noastra! Nu e corect pentru el sa ii faci un ca asta Marian!2- cofirm ca Marian m-a dus la spital atunci. Dar a uitat sa precizeze comportamentul. Pana cand i-am zis: "ia pistolul si trage-mi un glont in cap!" raspunsul a fost promt "daca as putea asa as face!" Evident si-a cerut scuze. Credea ca sunt baut.3- Va mai spun ceva: mie imi place Marian Godina si am avut o discutie cu el in urma cu aproape 2 ani ,cand i-am remarcat talentul, pentru a face chiar o rubrica cu el la mult ponegrita emisiune. Nu a iesit din cauza sefilor Politiei Romane care nu au fost de acord cu ideea. Dar daca se intampla si era coleg cu subsemnatul?