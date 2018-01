Poliţistul lovit de Cristian Boureanu cere despăgubiri de 50.000 euro

Polițistul lovit de Cristian Boureanu cere despăgubiri de 50.000 euro

Ştire online publicată Joi, 25 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Cererea de constituire de parte civilă a fost făcută la Judecătoria Sectorului 1, unde a avut loc un nou termen în procesul în care Boureanu este judecat pentru ultraj.Tot joi, a fost audiat în instanță și celălalt polițist implicat în conflictul din iunie 2017, Andrei Ovidiu.Andrei Ovidiu a declarat în sala de judecată că, pe 9 iunie 2017, se afla în patrulare în zona de nord a Capitalei și la un moment dat a oprit un autoturism în apropiere de Ambasada Chinei."După oprire, a fost legitimat conducătorul auto. Le-a prezentat și am solicitat și actele mașinii. Atunci am observat cine se afla pe locul din dreapta. Expresia dânsului a fost să îl lăsăm în pace pe șofer că nu a băut și este în regulă. Am observat că era sub influența alcoolului și nu am vrut să am o discuție cu dânsul. Am restituit actele și am lăsat mașina să continue deplasarea. În momentul în care autoturismul s-a pus în mișcare, inculpatul a claxonat îndelungat, a scos capul pe geam și mi-a adresat injurii. A rămas cu mâna pe geam și mi-a arătat semne obscene. Având în vedere atitudinea inculpatului, atât eu, cât și colegul Dorin Iamandi am hotărât să pornim în urmărirea autoturismului în care se afla inculpatul, pentru a-l sancționa contravențional. Șoferul autoturismului s-a conformat solicitării noastre de a opri. Inițial a deschis geamul. Nu mai pot preciza exact cum s-a petrecut. Inculpatul mi-a transmis că nu are niciun document la el, deoarece este cetățean american și se afla pe scaunul din dreapta și că, prin urmare, nu avea de ce să ne prezinte un document, în viziunea dumnealui", a declarat polițistul.Fostul deputat Cristian Boureanu a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 pentru săvârșirea a trei infracțiuni de ultraj, el fiind acuzat că a agresat un polițist rutier.În același dosar, a fost trimisă în judecată și Laura Teodora Dincă, prietena lui Boureanu, acuzată de mărturie mincinoasă.Pe 9 iunie 2017, în jurul orei 1,30, mașina în care se afla Cristian Boureanu, alături de prietena lui, a fost oprită în trafic de un echipaj de poliție rutieră pe bulevardul Aviatorilor din Capitală. În momentul în care polițiștii i-au solicitat documentele de identitate, Boureanu s-a manifestat violent, a amenințat un polițist și i-a prins acestuia degetele mâinii drepte prin închiderea portierei autoturismului, i-a rupt uniforma și l-a lovit cu genunchiul în zona inghinală, provocându-i leziuni traumatice. Polițistul a reacționat și l-a lovit pe Boureanu, acesta căzând la pământ.Boureanu a fost imobilizat, încătușat și condus la sediul Brigăzii Rutiere pentru cercetări. Fiind într-o stare avansată de ebrietate, lui Boureanu i s-a făcut rău, el fiind transportat apoi la Spitalul Floreasca. Ulterior, pe 10 iunie, el a fost arestat preventiv, fiind pus în libertate pe 11 august.Potrivit Parchetului Capitalei, fiind audiată în calitate de martor, la datele de 9 iunie și 6 iulie, prietena lui Boureanu a făcut afirmații mincinoase și a creat o situație favorabilă fostului deputat. Astfel, declarația din data de 6 iulie este în contradicție cu cea anterioară și cu probatoriul administrat în dosar.