Poliţistul lovit cu o sabie în cap A RĂMAS CU O PARALIZIE

Polițistul lovit cu o sabie în cap A RĂMAS CU O PARALIZIE

Ştire online publicată Marţi, 19 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Dan Ciprian Sfichi, polițistul care a fost rănit în timpul misiunii după ce a fost lovit cu o sabie în cap, are o evoluție favorabilă. Medicii neurochirurgi spun că a fost mutat de câteva zile din secția de Anestezie și Terapie Intensivă, urmând o perioadă lungă de recuperare, deoarece încă nu își poate mișca partea stângă a corpului.„A rămas în continuare acel deficit motor, are de recuperat, însă în rest nu sunt probleme. Nu se știe când va fi externat, însă aproximăm că în perioada următoare”, a declarat dr. Florin Grămadă, medic primar neurochirurg și purtător de cuvânt al Spitalului de Neurochirurgie, pentru Ziarul de Iași.După externare, polițistul va avea nevoie de recuperare pentru redobândirea funcțiilor motorii, care cel mai probabil va fi efectuată în cadrul Spitalului de Recuperare din Iași.Dan Ciprian Sfichi lucrează de 12 ani în Poliția Română, este căsătorit și are doi copii. El făcea parte dintr-o echipă de patru luptători de la Serviciul de Intervenții și Acțiuni Speciale și participa la percheziții privind destructurarea unei grupări de trafic de droguri, în Rădăuți, atunci când a fost rănit.