Poliţistul karatist din Constanţa

10

Inducere in eroare

Pai cine crezi ca era prost sa mai candideze, cand tu cu problemele pe care le ai institutia te-a promovat, iertat ptr a nu le mai face probleme. Credeai ca colegii erau fraieri sa se inscrie la concurs cand deja locul era ocupat. Intrebarea este cum de te-a imputernicit cand aveai probleme cu lipsa nejustificata de la locul de munca si cum de ai primit salariul stand acasa si mai ales ca aveai si scutire medicala ptr efort fizic iar tu participai la concursuri de Karate. De ce nu le spui la colegi cum ai justificat lipsa de la locul de munca si incasarea sumelor de bani. Care a fost sanctiunea ptr lipsa nejustificata de la locul de munca? Tu ca sef de Post cum vei rezolva problemele colegilor in cazul in care vei fi sesizat cu un asemenea caz ca al tau. De ce nu spui de contestarea calificativului cand ai luat Satisfacator ptr ca nu ai fost la serv si ai contestat si ai primit calificativul Bine, probabil este un aliniat in care se mentioneaza si punctarea celor cu abateri, lipsa nejustificata de la serviciu. Poate ne spui daca in salariul pe care l-ai primit pe perioada cat ai lipsit nejustificat daca ai primit sporul de antena, de noapte si de pericol. Poate ne spui si ce concluziile de controalele avute de la MAI ,IGPR,DGA. probabil urmează sa fi avansat, dar nu stim cum a justificat institutia plata salariului, cand pe prezenta trimisa erai absent. Poate ne lamuresti si pe noi cu privire la cele sesizate. Tot meritul pentru activitatea ta sportivă dar cea profesionala lasa de dorit Sidicatul din care faci parte a batut palma cu conducere IPJ-ului ptr ca sindicatul sa-si puna oamenii pe functii.

Răspuns la: lamuriri

Adăugat de : Daniel Avasilcai, 17 martie 2013

Desi nu imi sta in caracter sa intru in polemica in spatiul public ma vad nevoit sa adaug cteva lamuriri.Domnul Ady care se ascunde sub numele de...