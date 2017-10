Poliţistul Iulian Nucu i-a spus că-l poate scăpa de dosar penal contra sumei de 2.000 de euro

Denunțător audiat de judecători

Polițistul Iulian Nucu i-a spus că-l poate scăpa de dosar penal contra sumei de 2.000 de euro

Magistrații de la Tribunalul Constanța l-au audiat, ieri, pe Marius Ciucioiu, denunțătorul agentului Iulian Ilie Nucu, judecat în stare de libertate pentru luare de mită. Bărbatul a confirmat cele susținute de anchetatori în rechizitoriu, povestind încă o dată că Nucu i-a cerut bani ca să îl ajute „în problema cu mașina”. Ciucioiu a afirmat că, în luna martie 2009, a vrut să își vândă autoturismul, un Ford Mondeo, și a găsit un cumpărător în satul constănțean Lanurile. „Doi băieți din satul meu mi-au recomandat cumpărătorul, am luat legătura cu acesta prin telefon și am stabilit să îi duc autoturismul pentru că el nu putea să vină la Dulcești să îl vadă. Am urcat Fordul pe o platformă și l-am dus. Acolo am coborât mașina, iar în timp ce așteptam să apară cumpărătorul, au venit doi polițiști la mine și mi-au cerut actele de identitate și documentele autoturis-mului. Întrucât nu aveam așa ceva, cei doi polițiști, dintre care unul era Nucu, m-au dus la Poliția Bărăganu. Acolo nu s-a făcut niciun proces verbal și polițiștii mi-au cerut numărul de telefon, pe care l-am scris pe o hârtie și am plecat”, a spus denun-țătorul. El a mai zis că Nucu l-a sunat, la puțin timp de la acest incident, și i-a spus că îi poate rezolva problema cu mașina dacă îi dă 2.000 de euro. „Nu aveam atâția bani și, practic, nici nu știam pentru ce tre-buie să îi dau. Nucu mi-a spus atunci că pot ajunge la pușcărie și că ar trebui să mă mai gândesc. Nucu m-a sunat de mai multe ori, de pe un număr ascuns, ca să îmi ceară bani. La un moment dat am fost sunat de o rudă mai îndepărtată, Romeo, care m-a întrebat când am de gând să îi dau banii pentru problema cu mașina. Atunci am decis să fac denunțul și s-a organizat flagrantul”, a mai declarat Ciucioiu în fața judecătorilor. Pentru că denunțătorul l-a înre-gistrat de două ori pe Nucu cerându-i bani, avocatul polițistului a solicitat instanței efectuarea unei expertize pentru a se stabili dacă înregistrările sunt sau nu autentice. Apărătorul a susținut că una dintre înregistrări ar fi contrafăcută, în sensul că anumite aspecte din discuție au fost tăiate și lipite pentru a-l incrimina pe polițist. De asemenea, avocatul a încercat să sugereze că denunțătorul este omul DGA Constanța, „care s-a folosit de el ca să își atribuie încă un dosar de corupție; de altfel, și acum, denunțătorul a venit însoțit de un lucrător DGA, care i-a spus ce să declare”. Reamintim că agentul Nucu a ajuns în spatele gratiilor în luna aprilie a acestui an, după ce a fost prins în flagrant în timp ce primea 3.500 de lei și 20 de litri de palincă de la un localnic căruia îi promisese că îl va scăpa de un dosar penal.