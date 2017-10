Poliţistul Ion Balaur, de la Kogălniceanu, cere 10.000 de lei de la bărbatul care era să-l omoare

Polițistul Ion Balaur, de la Kogălniceanu, cere 10.000 de lei de la bărbatul care era să-l omoare

Polițistul Ioan Bucur, una dintre părțile vătămate din dosarul în care Florinel Popa, de 38 de ani, cel care a distrus mașina Poliției din localitatea Mihail Kogălniceanu, după ce oamenii legii au intervenit ca să-l oprească, deoarece conducea un tractor în stare de ebrietate și produsese deja mai multe distrugeri la două ferme, s-a constituit, ieri, parte civilă în proces cu suma de 10.000 de lei. Instanța a acordat un nou termen de judecată pentru ca și Ionuț Radu, altă parte vătămată în dosar, și care nu s-a prezentat, ieri, în fața magistraților, să spună dacă are vreo pretenție de la inculpat sau nu. Potrivit anchetatorilor, Florinel Popa este acuzat de distrugere, tentativă de omor și tentativă de omor deosebit de grav. La începutul lunii iunie 2009, polițiștii din Mihail Kogălniceanu au fost anunțați că un individ conduce un utilaj agricol pe un câmp și a intrat în fermele a doi localnici unde a dat peste mai multe animale. La fața locului a plecat o echipă formată din agentul de poliție Ion Balaur, din cadrul Postului de Poliție Mihail Kogălniceanu și agenții Poliției Comunitare de pe lângă Primăria locală, Ionuț Radu și Cristian Sorin Ianca. Ajunși la locul indicat, oamenii legii l-au văzut pe Florinel Popa la volanul unui tractor la care avea atașat un prășitor. Inițial, polițiștii i-au făcut semn să oprească, însă bărbatul și-a continuat drumul mai departe. Astfel, polițiștii au plecat în urmărirea lui cu autoturismul din dotarea instituției. Ei l-au somat legal, trăgând un foc de avertisment în plan vertical cu arma din dotare, însă individul și-a văzut mai departe de drum. Când au văzut că nu au cu cine se înțelege, oamenii legii au continuat să tragă cu arma încă 11 focuri. La un moment dat, tânărul a oprit pe un drum de piatră, iar polițiștii au coborât din autoturism cu intenția de a-l prinde pe șoferul beat. Fără să-și dea seama ce face, tractoristul a demarat și ar fi putut să-l omoare pe agentul Ion Balaur dacă acesta nu sărea din autoturismul Poliției și nu s-ar fi ferit din calea utilajului. Mai mult, Florinel Popa a intrat frontal cu tractorul în autoturismul Poliției, pe care l-a împins aproximativ 30-40 de metri, pe un teren viran, producându-i avarii în proporție de 30%. După acest scandal, Popa s-a refugiat la casa sa, iar când s-au dus polițiștii să-l ia, el a ieșit cu o sapă cu care i-a amenințat pe oamenii legii. În cele din urmă bărbatul agresiv a fost prins și încătușat. El nu a vrut să sufle în fiolă, astfel că a fost dus la o unitate medicală, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. A doua zi, luat la întrebări de anchetatori, Florinel Popa a recunoscut în parte faptele comise. Cu toate acestea, el a declarat că nu-și mai amintește în totalitate ce a făcut, deoarece se afla sub influența băuturilor alcoolice. Totuși, bărbatul a precizat că era foarte nervos, după ce și-a găsit culturile stricate din cauza animalelor de la fermă, care se află în apropierea locului unde are el terenul agricol.