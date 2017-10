Poliţistul Godină, mesaj de "încurajare" pentru agenţii "plângăcioşi", încadraţi din sursă externă: "Dacă aveţi noroc, o să primiţi şi apă curentă"

Polițistul Godină, mesaj de "încurajare" pentru agenții "plângăcioși", încadrați din sursă externă: "Dacă aveți noroc, o să primiți și apă curentă"

Ştire online publicată Marţi, 23 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

După ce polițiștii încadrați din sursă externă s-au tot plâns că școala de poliție este foarte grea iar condițiile de trai sunt inumane și stricte, în stilul său plin de umor, polițistul Marian Godină reacționează într-o postare pe pagina sa de Facebook:"Am auzit că polițiștii încadrați direct, aflați la un curs la Câmpina, se cam plâng de condițiile din școala de poliție. Pentru a le ridica moralul, le dedic acest capitol din Flash-uri din sens opus. Li se potrivește la fix.:))Am intrat în sala de curs și așteptam în liniște sosirea profesorului. Ușa clasei s-a deschis și am observat un comisar-șef destul de plinuț, la o vârstă apropiată de pensionare. Omul s-a așezat la catedră și, după ce s-a prezentat, și-a început discursul:— Stau și mă uit la voi cât sunteți de tineri și de entuziasmați că veți deveni polițiști. Știu exact ce gândiți. Vă vedeți absolvind școala și repartizați într-un orășel frumos și liniștit, unde veți merge la serviciu cu o deosebită plăcere. O să vă faceți bine treaba și nimeni nu va avea nimic cu voi. După orele de program, vă duceți acasă liniștiți, fără să fiți prea obosiți. Pentru că sunteți tineri, aveți uniforma de polițist de care sunteți tare mândri, care vă vine foarte bine și pe care o purtați impecabil, veți avea și o nevastă blondă și apetisantă care vă va aștepta la domiciliul conjugal cu puiul rotisat, proaspăt scos din cuptor. Vă va primi în fustă mini și pe tocuri. Vă va călca apoi cămășile și pantalonii, fără să-i cereți asta, și le veți găsi pregătite pe umeraș în fiecare dimineață. Pentru că veți lucra doar schimbul unu, doar nu vă gândeați că o să faceți și schimbul trei. După ce vă veți sătura de puiul rotisat, vă veți arunca împreună în jacuzzi și acolo veți gusta un vin rece, așezat cu premeditare, tot de dânsa, într-o frapieră plină cu gheață. Vă veți arunca apoi în patul cu saltea moale, cu spumă de memorie, și veți face dragoste cu pasiune, până veți adormi unul în brațele celuilalt. Ce viață! Nu puteați alege nimic mai bun! Ca polițist, asta e viața ce vă așteaptă! Mai aveți răbdare până terminați școala? Aici e greu: plantoane, sectoare, cursuri, gărzi, instrucții, servicii… Dar apoi… blondina… jacuzzi… vinișor roze… eheeee.Sper că v-a plăcut povestea, căci poveste a fost. V-am lăsat să visați puțin și acum am să vă spun cum va fi în realitate. Din păcate, dragi feciori, din promoția voastră, majoritatea veți fi repartizați în mediul rural. Adică la țară. Mai pe românește, pe la Cucuieții din deal. Acolo, dacă aveți noroc, veți primi locuință chiar în sediul postului de poliție. Dacă aveți și mai mult noroc, o să aveți și apă curentă. Chiar și-așa, de la baia din interiorul casei, vă puteți lua gândul. Dacă postul nu are locuință, vă veți căuta gazdă. Cum nu o să găsiți acolo vreo blondă apetisantă care să caute să primească pe cineva în gazdă, ca ultimă și singură variantă, vă va surâde oferta țaței Lenuța din deal, care îl ținuse p-al lui Topor, ăl de-a fost bețivul satului și s-a dus, de la băutură. L-au găsit degerat în șanț și țața Leana a rămas vădană. Pentru că și ei îi place să soarbă, n-a mai luat-o nici dracu’. Dar acum, e singură și disponibilă și va fi doar a voastră. V-ar călca ea, săraca, uniforma, dar nu are fier de călcat. O să vă duceți la post dimineața și o să vă apucați de cercetat cazurile complexe cu care se confruntă satul. Trei găini de-ale lu’ nea Gheorghiță au dispărut în mod misterios, baba Vica a tăiat o palmă din terenul țaței Mimi, Costeluș iar a venit băut acasă și a bătut-o pe mă-sa, tac’su a intervenit și are și el un ochi umflat. Veți tăia ceva lemne ca să faceți căldură în post și vă veți murdări puțin uniforma. Când să plecați acasă, dați de tanti Mioara, care vă spune că vecinul Mitruț iar s-a dat la ea, spunându-i că el vrea cu orice preț să tragă ceva pe făcăleț. O să ajungeți acasă cu pantofii plini de noroi și cu stomacul gol. Țața Leana va dormi. Nu că v-ar fi așteptat cu masa pusă, dacă ar fi fost trează. O să vă uitați în frigiderul scos din priză, că și-așa-i frig în casă, și o să descoperiți că e cam gol. Dați de o sticlă de rachiu și vă gândiți să trageți o dușcă, doar ca să driblați foamea. Vă tolăniți în pat și aprindeți televizorul, dar nu găsiți nimic interesant pe TVR1. Mai trageți o dușcă și adormiți în uniformă. A doua zi vă treziți și o luați de la capăt, cu gândul la blondina cu puii ei rotisați.Nu că o să vă ajute la ceva, dar acum o să vă predau un curs de protecție juridică a drepturilor omului. Deschideți caietele și scrieți.Ora s-a terminat și am ieșit în pauze. Toți eram cu gândul la țața Lenuța. Cei care fumau și-au aprins o țigară, iar cei care nu fumau s-au apucat."