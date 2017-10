Poliţistul GODINĂ dă de pământ cu GĂINUŞĂ. "În meseria noastră, când cineva scoate la tine vreun cuţit, e realitate, nu e doar o farsă ca atunci când te-a speriat pe tine Zmărăndescu"

Polițistul GODINĂ dă de pământ cu GĂINUȘĂ. "În meseria noastră, când cineva scoate la tine vreun cuțit, e realitate, nu e doar o farsă ca atunci când te-a speriat pe tine Zmărăndescu"

Ştire online publicată Joi, 11 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Polițistul Godină dă de pământ cu Găinușă, realizatorul TV de la Cronica Cârcotașilor, după ce acesta l-a atacat pe Facebook într-un mod josnic și nejustificat. "Bey, polițistul Godină îi ceartă pe indivizii care huiduiau cei 10 până la 11 polițiști în misiune, care înghesuiau într-o mașină de patrulă o băbuță deosebit de infractoare. Bestia traversase pe roșu la Unirii refuza să se legitimeze, bey! Aveți dreptate dom șef Godină! În locul lu' matale aș propune chiar reintroducerea pedepsei cu moartea. Păi ce facem acilea? În ritmul ăsta, azi-mâine o să ajungeți să traversați strada babe, cu coloana oficială, ca pe Oprea", este postarea lui Găinșă, pe Facebook, care l-a întărâtat pe polițistul Godină.Am citit tot textul cu atenție și acum o să îți dau un răspuns, Mihai. Nu că l-ai merita, dar mie, probabil din egoism, îmi place să donez. Îmi dă o stare de bine. Ție nu am să-ți dau vreun ban, dar sunt convins că un share către micul tău site te va ajuta mai mult decât ai sperat.Dragă Mihai, o să încep cu asta: dacă aș fi fost în locul tău și l-aș fi avut coleg pe Șerban Huidu atâția ani, din decență și din bun simț, nu mi-aș fi mai dat cu părerea în veci pe o temă rutieră. Știi tu...p-acolo...pe la Timișul de Jos. Unde era justițiarul din tine atunci, să explice cum stă treaba cu legea? Eu am fost chiar acolo, am văzut cu ochii mei cadavrele întinse pe asfalt și eu l-am dus pe colegul tău la spital pentru a i se lua sânge pentru stabilirea alcoolemiei. L-am dus cu mașina de poliție pe omul care cu ceva timp înainte de accidentul acela, rămăsese fără permis pentru că făcuse o depășire cam în aceeași zonă. Nu mai înceta apoi cu denigrările la adresa colegului meu care îi reținuse permisul și chiar promitea prin emisiuni un premiu pentru cel care îl va filma pe acel coleg luând șpagă. Apoi...karma! Ce bine era dacă ar fi fost un coleg iarăși acolo care să îl oprească înainte de a comite acel accident!Acum văd că tu ești cel cu gura mare. Pardon, cu ciocul mare. Ai grijă la karma. Să nu dai peste vreo tanti care traversează pe roșu și care prin țipete și văicăreli să atragă simpatia unor martori care să spună că au văzut-o traversând pe verde. Ai mai fi tu atunci așa milos și justițiar?Ca persoană publică ce ești, ar trebui să nu instigi vreodată la nerespectarea legii. De fapt, la câți urmăritori ai pe pagină, nu ar fi nici asta o problemă. Te exprimi pe un ton superior, folosind acel "bey" pentru a da impresia că ești deștept. E doar o impresie. Mie nu-mi pari, sincer. După ce ți-am citit textul, bănuiam deja că nu prea poți multe, dar când ți-am citit și comentariile, m-am convins. Ți-a comentat o doamnă care se numea Emilia Solaria, iar replica ta isteață a fost "doamna Solaria, dvs mergeți la solar". Pe bune? Adică atât ai putut da din tine, asta a fost replica ta care ar fi trebuit să îi închidă gura? Slab tare! Mă mir că nu i-ai zis că maică-ta face prăjituri mai bune decât maică-sa.Ți-am comentat la postare și mi-ai răspuns cu pronume de politețe. Păi, Mihai, după ce mă faci troacă în articol, când vezi că îți scriu, o dai cu politețuri? Fii bărbat!Mihăiță, cred că m-aș descurca să fac ce făceai tu, în schimb, tu nu ai putea să fii polițist vreodată. Asta pentru că ar trebui să lucrezi noaptea, iar băiețeilor cuminței le e teamă de întuneric. Știi, Mihăiță, ce e noaptea pe străzi? E bau-bau! Sunt golani, Mihăiță! D-ăia care ies beți de pe la cluburi și fac rele, care nu-ți dau buletinul doar că ai uniforma pe tine și că ești tu Găinușă. D-ăia pe care trebuie să-i încătușezi și care nu pun mâinile la spate ca în filme. Mai trebuie să le dai vreun spray în nas, mai te tăvălești cu ei...și toate astea fără să îți danseze bebelușele în peisaj ca la Cronicuță. Apoi, te reclamă pentru purtare abuzivă și ești cercetat. Eu am vreo 8 plângeri d-astea penale până acum, de multe ori pentru că am intervenit la solicitarea unor d-ăștia ca tine care aveau nevoie de ajutor, bănuiesc că pe tine la radio nu te reclamă nimeni la parchet.În plus, găinușă dragă, în meseria noastră, a polițiștilor, când cineva scoate la tine vreun cuțit sau vreo bâtă, e realitate, nu e doar o farsă ca atunci când te-a speriat Zmărăndescu că te bagă în portbagaj și îți cereai iertare ca un copil mic gata să plângă.Eu am ajuns acasă de câteva ori cu uniforma ruptă pentru că m-am mai luat cu câte unul la trântă, tu văd că te iei la trântă online. Mai trist pentru tine este că după o întreagă carieră în televiziune, ai ajuns să te iei la trântă cu mine, un agent de circulație cu trei trese pe un umăr căruia îi îngheață izmenele iarna în intersecție. Așa jos ai ajuns? Ești în pană de idei? Criză de imagine? Cum era aia? Aaa...parcă așa: rușinicăăă!