Poliţistul care face linişte în căminele studenţeşti

Polițistul care face liniște în căminele studențești

Agentul șef principal Leonard Niță face parte din Poliția Universitară din municipiul Constanța încă de la înființare, adică de aproximativ două decenii. La început erau 11 polițiști în respectivul compartiment; astăzi au mai rămas doar doi, ag. șef princ. Niță și colegul său, ag. șef ad. Marian Călin, pentru a supraveghea mediul universitar din municipiul nostru. Concret, cei doi monito-rizează Universitatea „Ovidius” (cu cele cinci cămine, de pe B-dul Ma-maia și de la Pescărie), Universitatea „Spiru Haret”, Universitatea Maritimă Constanța (cu cele două cămine, de pe str. Mircea cel Bătrân și din zona Far), Universitatea „Dimitrie Cantemir” și Universitatea „Andrei Șaguna”.E drept, la început erau mult mai multe probleme. „Era foarte greu. Era o dușmănie între studenții de la Universitatea Maritimă Constanța și Universitatea Ovidius, cei de la UMC veneau aici, la fetele din cămin, îi prindeau studenții de aici în parc și se iscau scandaluri. Sau veneau locuitorii din zona Piața Chiliei și apăreau alte probleme. Între timp, și în urma discuțiilor pe care le-am avut cu reprezentanții instituțiilor de învățământ, au fost încheiate contracte cu firme de pază, au fost montate camere video de supraveghere etc., astfel că sunt mai stricți și în ceea ce privește accesul per-soanelor din exterior în incinta instituțiilor, în special în cămine. Căci cele mai multe probleme erau și sunt sem-nalate din cămine”, ne-a spus ag. șef princ. Leonard Niță. Nu înseamnă, însă, că studenții s-au schimbat față de cum erau acum câteva decenii. Sunt la fel de petrecăreți, încă mai consumă alcool și se iau la ceartă de la banalități. Dar știu și faptul că sunt anumite reguli pe care trebuie să le respecte.Cei doi polițiști spun că, în loc să aplice amenzi drastice, preferă să-i consilieze pe studenții problematici. „Am spus-o de multe ori, chiar și superiorilor: prefer să le aplic avertismente și să-i consiliez, căci amenzile, care sunt destul de mari, nu le plătesc ei. Tot părinții lor le plătesc, iar studenții pe care-i avem în cămin provin din pătura medie a societății. Motiv pentru care, la primele abateri le dăm avertismente. Însă, dacă persistă în crearea de probleme, aplicăm și amenzi contravenționale. Acestea pleacă de la 100 de lei, pentru consumul de băuturi alcoolice și ajung până la 1.500 de lei, pentru tulburarea liniștii publice după ora 23,00", a adăugat polițistul. Până la aplicarea unor amenzi, polițiștii recurg la altă metodă pentru a-i liniștii pe studenții problematici: le cheamă… părinții la facultate! „Chiar dacă sunt majori, chiar dacă sunt plecați de acasă, le anunțăm părinții. Bineînțeles, cu acordul lor, de față cu ei, purtăm discuții tele-fonice cu părinții și dacă este cazul inclusiv îi rugăm să vină până la facultate. Și, de cele mai multe ori, această metodă are efectul scontat!”, a mai precizat omul legii.Mereu cu zâmbetul pe buze și deschiși la discuții - aceasta este formula găsită de cei doi polițiști pentru a-și apropia studenții. Iar tinerii le cer ajutorul pentru tot felul de probleme. „De la certurile între colegi de cameră, până la pro-blemele cu care se confruntă în afara campusului universitar. Dacă le sunt furate telefoanele în autobuz, vin și le spun nouă, iar noi îi îndrumăm”, a continuat polițistul. Ca o notă amuzantă, polițistul a con-statat că, în ultimii ani, reprezentantele sexului frumos dau naștere la mai multe probleme decât colegii lor. Sunt mai certărețe, ajungând inclusiv să apeleze la Serviciul 112 pentru o discuție aprinsă cu colega de cameră! Și consumul de droguri este în atenția oamenilor legii. Tocmai de aceea, sunt atenți la cei care prezintă simptomele consumului de stupefiante, dar și la cei cu comportament suspect care ar putea să fie dealeri. Anii trecuți, o grupare de traficanți de etnobotanice își făcuse baza operațiunii în apropierea căminelor, pe strada Unirii. Cu ajutorul colegilor de la Antidrog, s-a reușit prinderea membrilor grupării și trimiterea lor după gratii, astfel că de o bună bucată de vreme studenții nu mai sunt întâmpinați de dealeri la intrările în cămine.