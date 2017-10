Poliţistul care a pus satanişti după gratii

File din viața comisarului șef Ovidiu Grosu. Polițistul care prinde hoți după rețeta din dosarele cu crime

Polițistul care a pus sataniști după gratii

Nu ar renunța niciodată la munca de polițist, pe care o face cu pasiune. După două decenii în Poliție, comisarul șef Ovidiu Grosu, actualmente împuternicit la șefia Secției 3 Poliție, mărturisește că ar renunța într-o secundă la șefie, dacă nu ar mai putea să lucreze în dosare.Pe comisarul șef Ovidiu Grosu l-am găsit la biroul său de la etajul II al Poliției municipiului Constanța, unde își are sediul Secția 3 Poliție. Ușa biroului este larg deschisă, așa cum i-a obișnuit și pe locuitorii din Murfatlar, unde a condus postul de poliție aproape un deceniu. Pentru a discuta cu el sau pentru a-și spune păsurile, oamenii nu au nevoie de un program de audiențe. „Nu sunt adeptul unui astfel de program. Oamenii trebuie să știe că, dacă sunt la birou, pot veni la mine, cu problemele pe care le au”, ne spune polițistul. Și, ce-i drept, i s-a bătut la ușa biroului inclusiv la ora 23,00, de locuitorii care vedeau că încă era lumina aprinsă…După două decenii ca polițist, comisarul șef Grosu mărturisește că preferă să lucreze în dosare, să discute cu oamenii și să audieze infractori, decât să fie șef. „Munca aceasta este extraordinar de frumoasă! Cred că, dacă aș fi privat de posibilitatea de a audia, de a lucra în anchete, aș renunța în secunda următoare la șefie”, ne spune el.Prima percheziție, la romii din Cuza VodăÎși amintește cu drag de perioada de început, din cadrul inspectoratului, când a lucrat și a învățat meserie de la profesioniști, pe care-i regretă și acum. Mai întâi pe linie de minorități, în special cu membrii comunității rome.„În 1993, am făcut parte din prima promoție de la Academie de patru ani. am lucrat la Județ (n.r. în cadrul serviciilor de la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța). Am lucrat pe linie de minorități, împreună cu col. Nicolae Bițu, care urma să iasă la pensie. Țin minte prima percheziție la Cuza Vodă. Fiind tânăr locotenent, curajos și dornic de afirmare, m-am grăbit și am intrat în casă, unde m-am lovit de un cal! Col. Bițu a început să râdă și mi-a atras atenția: în casă stăteau caii, romii stăteau în corturi. Când eram în cadrul acestei structuri, am participat la întâlniri cu autoritățile locale și reprezentanții comunității, pentru a-i convinge să-și înscrie copiii la școală. Atunci, un rol deosebit îl aveau pirandele: ele trebuiau să stea în fața școlii, pentru a se asigura că fiii lor nu chiulesc. Acum vreo doi sau trei ani am văzut și rezultatul acțiunilor de atunci. Am fost invitat la Cuza Vodă, de reprezentantul comunității rome din localitate, care mi-a și spus «Haideți să vă arăt copiii dvs.!» Erau 19 băieți, toți cu permise de conducere. De altfel, acesta a fost și motivul cu ajutorul căruia i-am convins: să poată să scrie și să citească, să-și ia permise auto”, ne-a povestit polițistul.A contribuit la rezolvarea unor crime atroceApoi, la Investigații Criminale, pe linie de omoruri, unde a participat la anchetarea unora dintre cele mai cumplite crime. Amintim asasinarea tinerei Cristina Radu, o tânără de 24 de ani, în „Vila Cristina”, din Eforie Sud. Victima a fost găsită strangulată, iar principalul suspect a fost, încă de la început, soțul ei, Alexandru Radu.Un caz extrem de mediatizat, mai ales că ea era fiica viceprimarului din acea vreme din localitate, iar el, fiul unui fost deputat. Dar și pentru că, nici până în prezent, nimeni nu a fost pedepsit pentru moartea tragică a tinerei. În 2005, suspectul a fugit din țară, de cum a fost pus în libertate de Curtea de Apel Alba, iar de atunci s-a auzit ba că este în Taiwan, ba în Hong Kong. Anul acesta, procesul s-a încheiat, pentru că rudele suspectului au prezentat un certificat de deces, eliberat în insula Martinica (!). „Eu sunt convins că va plăti și poate în libertate va plăti mai mult decât în închisoare. În închisoare se împacă cu ideea, pentru că a fost condamnat, pentru că orice deținut consideră că ispășindu-și pedeapsa, sunt iertați. Dar să stai toată viața cu remușcările, oricât ar fi de sadic, tot îl chinuiesc”, consideră polițistul.„Întâmplarea și norocul au rolul lor!”A urmat apoi un alt caz greu: cel al crimelor comise de sataniști, din 2005. „Și întâmplarea, și norocul au, câteodată, un rol important în anchetarea dosarelor”, spune cms. șef Ovidiu Grosu, amintindu-și de complexa anchetă de acum opt ani, când, la diferență de câteva zile, în apropiere de poarta 4 de acces în portul Constanța, au fost găsite cadavrele a doi bărbați, cu gâturile tăiate și cu pentagrame desenate pe piept și frunte. După o investigație îndelungată, în care polițiștii au coborât inclusiv în canalizările din municipiul Constanța, pentru a-i strânge pe oamenii străzi și a-i interoga, au fost găsiți și autorii: frații Horațiu și Tiberiu Pintilie, pe atunci în vârstă de 23 și respectiv 17 ani, și Cristinel Andronache. Cei trei începuseră cu sacrificii de pisici și câine - ale căror urme au fost găsite în cazematele de pe Valea Portului, iar pentru că Horațiu Pintilie dorea să devină un liber al mișcării sataniste din Dobrogea, au trecut la o etapă superioară: sacrificiul uman. Probe covârșitoare au fost găsite la perchezițiile domiciliare la domiciliile suspecților, își amintește polițistul.„Aveau un birou masiv, care fusese al tatălui lor, dificil de mișcat din loc. Un coleg, Traian Damian, fost boxer, a tras mai cu forță de el și i-a căzut piciorul, care era scobit în interior și unde fusese ascuns briciul folosit în comiterea crimelor. În plus, au fost găsite tăieturi din ziare, articole despre satanism, dar și faimosul jurământ al sataniștilor, într-un caiet de școală”, a mai adăugat polițistul. În prezent, doi dintre autori, Horațiu Pintilie și Cristinel Andronache, sunt în continuare după gratii, ei fiind condamnați pe viață, cu posibilitatea de a ieși după împlinirea vârstei de 60 de ani. În schimb, Tiberiu Pintilie, care la data comiterii crimelor era minor, a fost eliberat, dar este ținut sub supraveghere de oamenii legii.De ce vin copiii, cu drag, la Poliția MurfatlarExperiența din rezolvarea crimelor și-a spus cuvântul și ulterior, în dosarele mai simple, de furturi, după ce a ajuns șef la Poliția Murfatlar, într-o comunitate pe care a ajuns să o îndrăgească.„Nu sunt adeptul violențelor în anchetă. Am învățat mult când am lucrat la omoruri. În anchetele pentru crimă, nu poți să dai o palmă. Acolo este vorba de răbdare, inteligență, confruntare de argumente și contra argumente. Toată această experiență mi-a fost de folos ulterior și în anchetele cu hoții mărunți”, recunoaște comisarul șef.În plus, la Murfatlar a dezvoltat o altă latură a profesiei de polițist: creșterea încrederii populației în uniformă. Iar un mod de a obține acest aspect este dezvoltarea de relații cu copiii. Pereții secției au fost acoperiți cu picturile lor, iar la intrare a fost montat un frumos acvariu, pe care toți copiii din zonă vin să-l admire și să hrănească peștii. „Mă sunau părinții, ce se întâmplă de copiii, când scapă de la școală, își lasă gențile acasă și dau fuga la Poliție! Veneau să hrănească peștii. Am găsit inclusiv mere în acvariu, până l-am acoperit”, a continuat, zâmbind, Ovidiu Grosu.Cert este că, aplicând politica „anti-program audieri”, ascultându-i cu răbdare pe toți cei care i-au trecut pragul, și supraveghindu-i îndeaproape pe borfași, înainte de a fi mutat la Secția 3, a reușit ca, timp de trei luni, în Murfatlar să nu fie înregistrat nicio infracțiune cu autor necunoscut. Dar mai sunt multe de făcut, spune omul legii, care vrea, după expirarea celor șase luni în fruntea Secției 3 Poliție, să se întoarcă în comunitatea pe care o îndrăgește.