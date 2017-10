Poliţistul care a băgat spaima în şoferii din Constanţa

Polițistul care a băgat spaima în șoferii din Constanța

Unul dintre cei mai „de temut” polițiști rutieri este agentul șef principal Silviu Enache. Acesta recunoaște că meseria pe care și-a ales-o nu este una ușoară, ci solicitantă, însă o face din plăcere. Omul legii se implică cel mai mult în depistarea șoferilor băuți și a celor care depășesc viteza legală și recunoaște că, de cele mai multe ori, nu se încurcă cu sancțiuni, ci reține permise de conducere.Agentul șef principal Silviu Enache lucrează în poliția rutieră de 17 ani, iar de aproximativ cinci ani este șeful Compartimentului Impunerea normelor rutiere și monitorizarea circulației. Polițistul de 37 de ani povestește că important pentru el nu este să dea amenzi, ci să contribuie cât poate la împiedicarea accidentelor care curmă vieți. Acum, după mii de amenzi la activ, întocmește dosare penale celor care încalcă Codul Rutier, ceea ce înseamnă multă muncă de birou și mai puțină interacțiune cu cetățeanul.„În prezent sunt șeful Compartimentului Impunerea normelor rutiere și monitorizarea circulației. Mă ocup îndeosebi de delegații și misiuni de însoțire, însă o parte din munca mea o reprezintă acțiunile și radarele. Particip îndeosebi la acțiunile pentru depistarea șoferilor care s-au urcat băuți la volan și la cele pentru prinderea celor care au mers cu viteză, pentru că sunt cele mai importante cauze generatoare de accidente”, spune polițistul.„Stăm peste program, suntem foarte puțini și mult de muncă”Rutieristul recunoaște că, deși face exact ceea ce și-a dorit, puține sunt cazurile în care ajunge acasă exact la terminarea programului. Mai ales pentru că personalul este redus, munca le este îngreunată, iar timpul liber, aproape inexistent. Ca și planuri de viitor, polițistul spune că și-ar dori să atingă gradul de ofițer.„De când eram mic mi-a plăcut și mi-am dorit să lucrez în poliție. O zi obișnuită de muncă, pentru mine, nu înseamnă un program de opt ore. De obicei stăm peste program, plec de la serviciu la trei-patru ore de la terminarea programului de lucru. Este foarte mult de muncă și, din cauza faptului că suntem foarte puțini, trebuie să suplinim și absența altor cadre. În prezent aștept să se scoată la concurs locuri de ofițeri. Consider că am studiile necesare și probabil că aș putea să avansez”, precizează Silviu Enache.„Mă țin minte cei cărora le-am făcut dosare penale”Polițistul rutier mărturisește că nu puține au fost cazurile în care un șofer să reacționeze agresiv, mai ales dacă se află sub influența băuturilor alcoolice. În plus, omul legii recunoaște că, de obicei, șoferii care îl țin minte sunt cei cărora le-a întocmit dosare penale.„De obicei mă țin minte șoferii cărora le-am întocmit dosare de cercetare penală. Dacă opresc în trafic pe cineva care a consumat băuturi alcoolice, de obicei, acea persoană este mai agresivă verbal. Aceste situații, din punctul meu de vedere, sunt foarte periculoase pentru un agent de poliție. Ultimul caz de acest gen s-a petrecut acum câteva luni. O persoană a condus o mașină înmatriculată în Bulgaria din Poarta 6 până în localitatea Corbu. Noi ne aflam într-o acțiune pe alcool la Corbu. Văzându-l, i-am făcut semnal să oprească, însă probabil că s-a speriat, astfel că a vrut să întoarcă mașina și să fugă. Noi ne-am deplasat după el, l-am blocat. Apoi a coborât de la volan și, în urma verificărilor, ne-am dat seama că acesta nici nu avea permis de conducere și se afla și sub influența băuturilor alcoolice. Cu greu l-am urcat în autoturism, mai ales că nu se afla singur, ci cu alți prieteni, care doreau să-l ajute. Într-un final am ajuns la spital, unde a refuzat recoltarea de probe biologice”, povestește rutieristul.„Sunt beat pentru că am mâncat castraveți murați”De-a lungul timpului, polițistul rutier a auzit atâtea scuze, mai ales ale șoferilor care se urcă la volan deși sunt băuți, încât nu îl mai miră și nu îl mai amuză nimic.„Nici un caz nu seamănă cu altul. Cele mai penibile scuze sunt cele de genul am mâncat castraveți murați înainte să mă urc la volan. Nici nu ți se mai pare amuzant după un timp. Sancțiunile pe care le-am dat, în marea lor majoritate, au fost de reținere a permisului de conducere, iar cele mai multe le-am dat pentru depășirea vitezei”, afirmă Silviu Enache.