Poliţiştii vor să aducă o schimbare majoră. "Ne-am pregătit, ne-am făcut temele. În trei luni, se va vedea"

Muncă in folosul comunității

De acord in principiu cu propunerea lui Garcea, să fie legalizată prostituția, dar până atunci, fetele in loc să fie amendate să presteze muncă in folosul comunității in meseria pe care o știu cel mai bine! Și asistații sociali, ori cei cu pensii mici au nevoile lor!

Răspuns la: Legalizați prostituția

Adăugat de : Garcea, 4 aprilie 2016

Legalizați prostituția , este bine și pentru prostituate , că au un loc de muncă legal , cu , controale și tot ce trebuie și...