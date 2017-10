Poliţiştii vă spun cum să vă protejaţi copiii, chiar şi la şcoală!

Polițiștii vă spun cum să vă protejați copiii, chiar și la școală!

Vacanța de vară a trecut și întâiul clopoțel al noului an școlar va bate în curând. Acordând mai multă atenție copiilor noștri, preocupărilor și anturajului, îi putem feri de necazuri.Pentru a evita situațiile traumatizante și păgubitoare, Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, vă adresează câteva sfaturi:- Învățați-i pe cei mici să circule numai pe trotuare!- Învățați-i să fie întotdeauna prudenți și să aibă încredere în polițiști.- Să nu staționeze pe bordura trotuarelor, deoarece se pot dezechilibra și cădea pe carosabil;- Să nu traverseze drumurile publice prin alte locuri, decât prin cele special amenajate și semnalizate prin indicatoare sau marcaje;- Să traverseze numai pe culoarea verde a semaforului, iar în lipsa acestuia pe la colțul străzilor și numai după ce s-au asigurat. Vă expuneți la mari pericole dacă, în timpul traversării vă jucați, vă fugăriți sau sunteți atenți la circulația mașinilor, la tipurile de autoturisme;- Să nu traverseze niciodată strada în fugă. Un automobil oprește mult mai greu decât un pieton;- Atunci când sună cineva la ușă să privească atent pe vizor și să nu deschidă persoanelor necunoscute, orice motive ar invoca; de asemenea, să nu se trădeze că sunt singuri acasă ;- Să nu dea relații prin telefon persoanelor necunoscute cu privire la programul de serviciu al părinților;- Sfătuiți-i să nu urce în lift cu persoane necunoscute, să nu se joace în locuri virane, să evite grupurile de derbedei, vagabonzi, cerșetori etc;- Să nu intre în relații cu persoane necunoscute și să nu primească daruri;- Nu permiteți fetelor să poarte bijuterii, podoabe sau obiecte de preț la școală, pe stradă, în locuri aglomerate sau de distracție;- Să nu afișeze în mod ostentativ telefoanele mobile ori alte obiecte de valoare care pot atrage infractorii;- Obișnuiți-vă copilul cu exemple din viața de zi cu zi, observând dacă face diferența între faptele bune și cele rele.- Nu plecați de la școală în timpul programului fără să anunțați învățătorul sau profesorul.- Când vă deplasați pe stradă, nu purtați gluga pe cap sau căștile casetofonului la urechi. Acest lucru poate fi cauza unor accidente de circulație sau neauzind ce se întâmplă în jurul vostru, puteți deveni victimele unor indivizi certați cu legea;- Ocoliți grupurile de persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau cele care manifestă un comportament agresiv.