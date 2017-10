Poliţiştii trebuie angajaţi după criterii obiective. "Aşa cum au cei de la Poliţia Locală, raportat la populaţie"

Polițiștii trebuie angajați după criterii obiective. "Așa cum au cei de la Poliția Locală, raportat la populație"

Inspectoratul General al Poliției Române pregătește o nouă etapă în programul de reducere a deficitului de personal, însă asta nu va garanta că activitatea polițiștilor se va desfășura în parametri optimi. Și asta pentru că nu există criterii în legislație care să permită instituțiilor să realizeze numărul exact de personal necesar, potrivit fiecărei localități în funcție de specificul ei.Practic, Poliția Română are nevoie de criterii obiective care să genereze numărul de personal necesar. De astfel de criterii dispune Poliția Locală, dar și Serviciul Public Comunitar Regim de Permise de Conducere și Înmatriculare. În acest moment, situația operativă include situații contravenționale și infracționale, populație, manifestări. În funcție de activitățile desfășurate de polițiști, de numărul de locuitori ai orașului și densitatea de turiști din timpul sezonului estival, ar putea fi stabilite criterii pentru ca necesarul de polițiști să fie în primul rând aflat și apoi asigurat.„Raportat la evenimentele pe care le avem, situația complexă operativă, gama de activități pe care trebuie să le desfășoare polițiștii, numărul nu este suficient. Cred că este necesar, ca și la alte instituții, să se găsească un criteriu obiectiv sau mai multe, dacă se poate, care să genereze în mod automat un număr de polițiști. În acest fel, nu se va mai pune la îndoială până unde merge subiectivismul fiecăruia.Poate că unii șefi din Poliție vor spune că sunt suficienți, alții că nu. Este o apreciere subiectivă. Ne trebuie criterii obiective, așa cum au cei de la Poliția Locală, raportat la populație”, a declarat pentru „Cuget Liber”, comisarul șef Tudorel Dogaru, comandantul Poliției Municipiului Constanța.Deficitul este calculat în acest moment după o organigramă ce nu cuprinde nevoile reale ale acestei instituții. Criteriile sunt cu atât mai necesare cu cât în timpul sezonului estival, Constanța are parte de un element infracțional și contravențional crescut. Șeful Poliției Municipiului Constanța susține că ar fi nevoie de o marjă de la o altă structură de poliție care are același tip de activitate tot anul.„Constanța are probleme mai mari ca de obicei pe timpul sezonului estival și atunci ar trebui să existe și o marjă lângă acele criterii obiective. Nu există un astfel de criteriu în legislație. Problema este cum să identifici astfel de criterii și dacă să fie unul sau mai multe. După părerea mea ar trebui să fie mai multe, pentru că în toată această ecuație se poate discuta despre numărul de dosare penale, iar pentru instrumentarea acestora sub coordonarea procurorului de caz nu se poate face decât cu polițiști. Trebuie să găsim aceste criterii, noi ca instituție, iar când le vom găsi va dispărea subiectivismul acesta, iar criteriile aceste ar trebui să se regăsească în legi”, ne-a mai precizat Tudorel Dogaru.