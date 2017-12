Polițiștii sunt cu ochii pe comerțul cu petarde și artificii

Marţi, 19 Decembrie 2017

Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase continuă în această perioadă acțiunile pentru prevenirea oricăror evenimente negative generate de nerespectarea legislației privind obiectele pirotehnice, în baza dispoziției șefului Poliției Române, chestor-șef de poliție Bogdan Despescu.Astfel, în perioada 21 noiembrie - 5 ianuarie, sunt efectuate acțiuni și controale, atât la societățile comerciale autorizate să desfășoare operațiuni cu articole pirotehnice, cât și în zona piețelor, târgurilor sau centrelor comerciale.Polițiștii constănțeni reamintesc cetățenilor faptul că este interzisă deținerea, utilizarea și vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 și 4, a articolelor pirotehnice de scenă (T1 și T2) și a altor articole pirotehnice din categoria P2, din motive de ordine și siguranță publică, securitate și pentru protecția mediului.Prin urmare, nu este permisă folosirea articolelor pirotehnice în urmatoarele situații:a) între orele 24.00 si 06.00, cu excepția evenimentelor de interes local, național sau internațional, în baza aprobării autoritaților locale;b) la o distanță mai mică de 50 de metri de construcțiile de locuințe cu până la 4 niveluri și la mai puțin de 100 de metri față de cele cu peste 4 niveluri;c) la o distanță mai mică de 500 de metri de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare si livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalațiile de gaze.d) la o distanță mai mică decât cea prevazută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice si petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre;f) pe drumurile publice deschise circulației rutiere, pe aleile pietonale si în spațiile deschise cu aglomerări de persoane;g) la o distantă mai mică de 500 de metri de păduri.Totodată, în conformitate cu legislația în vigoare, este permisă organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 și 4 numai în condițiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situații de urgență județean și avizul inspectoratului județean de poliție, pe a cărui rază se execută jocurile respective.Orice operațiune cu articole pirotehnice, efectuată fară drept, constituie infracțiune și se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.De asemenea, comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 și P1 către persoane cu vârsta sub limita prevazută de lege, respectiv 18 ani, precum și comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.