Poliţiştii stopează fenomenul contrabandei de ţigări cu ajutorul câinilor

Polițiștii stopează fenomenul contrabandei de țigări cu ajutorul câinilor

Ieri a avut loc un exercițiu canin demonstrativ, organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Călărași, în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile, „Împreună în lupta împotriva contrabandei cu țigarete și tutun”.Exercițiul a fost structurat pe mai multe activități, în cadrul cărora cei 10 câini de detectare tutun și țigarete ai instituțiilor participante în proiect (8 din România și 2 din Republica Moldova) au acționat alături de polițiștii – conductori câine, în diferite situații tactice pentru depistarea unor posibile cazuri de contrabandă, precum: identificarea de colete cu țigarete disimulate în mijloace de transport, autovehicule, bagaje și lăzi.Exercițiul demonstrativ comun, de la granița de Est a României, este o activitate în cadrul proiectului „Împreună în lupta împotriva contrabandei cu țigarete și tutun / Together, fighting against smuggled cigarettes and tobacco”, finanțat din fonduri europene nerambursabile de către Comisia Europeană – Biroul European Anti-Fraudă (OLAF).Scopul exercițiului l-a constituit continuarea activităților de stabilire și consolidare a cooperării între părțile interesate, atât de la nivel național, cât și internațional, prin diseminarea de cunoștințe generale și operaționale în domeniul contrabandei și contrafacerii cu țigarete și tutun.