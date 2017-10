Poliţiştii şterg pe jos cu agenţii de la poliţia locală. "Fac abuz, au ajuns la un tupeu atât de mare"

5

Ca a fost odata Politia Animalelor

In Romania se poate.Un ONG din Romania a hotarat intr-o zi sa se transforme in politie nationala.Animalele,rate,gaste,caini,pisici,soareci,sobolani,hamsteri,etc au hotarat sa-si traga si ele o politie a lor.(prin anul 2007).Sa ne amintim ca masinile Politiei Animalelor erau identice cu masinile Politiei nationale si purtau insemnele Politiei nationale.Politistii animalelelor care purtau si ei cascheta alba aveau dreptul sa te aresteze,sa-ti dea amenda sa te ameninte cu arma,tot tacamul.Cetateanul roman trebuie fugarit si amendat in orice situatie.Daca nu-l fugareste cainii atunci il fugareste Politia Locala sau Politia Animalelor.Romanul trebuie tinut in suturi si amenintat in permanenta.Politia Locala a fost Politia lui Mazare la inceput si azi este Politia lui Fagadau fiul lui Mazare. In cazul asta ma gandesc sa-mi fac si eu Politie de Scara de Bloc ,Politie de Cartier sau Politie de Sarma de Rufe.Vad eu.